Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574563478.html
Тихановская проводит в Минске первый предвыборный митинг
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проводит в Минске свой первый предвыборный митинг в этом качестве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T19:04
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
весна
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574348146_0:0:3100:1744_1400x0_80_0_0_d972718ca6481da619db26579d52f902.jpg
https://ria.ru/20200719/1574559187.html
https://ria.ru/20200715/1574362484.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574348146_0:0:3100:1744_1400x0_80_0_0_d972718ca6481da619db26579d52f902.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574348146_70:0:2801:2048_1400x0_80_0_0_68f5ebe1eae7a5ed53954f98596c9d62.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574348146_411:0:2459:2048_1400x0_80_0_0_2922cdb787d402cda89cb24657157fbe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, виктор бабарико, весна, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская проводит в Минске первый предвыборный митинг

19:04 19.07.2020
1418
© REUTERS / Vasily FedosenkoСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 19 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проводит в Минске свой первый предвыборный митинг в этом качестве, передает корреспондент РИА Новости.
В парке Дружбы народов, где власти разрешили проводить агитационные мероприятия в рамках избирательной кампании и который нелюбим представителями оппозиции за периферийное месторасположение, собрались сотни людей. Там они встретились не только с Тихановской, но и с представителями штабов не прошедших регистрацию в ЦИК в качестве кандидатов в президенты экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.
Ранее три штаба заявили, что решили объединить усилия во время текущей избирательной кампании с целью проведения честных выборов в стране. Они также отмечают, что намерены провести повторные честные выборы после 9 августа 2020 года. "Лицами" этой кампании помимо Тихановской являются представитель штаба Цепкало его жена Вероника, а также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.
Во время своих выступлений на митинге они заявляют о желании добиться всеми законными способами проведения честных и справедливых выборов, призывают сторонников прийти на участки для голосования непосредственно 9 августа и активно участвовать в кампаниях по наблюдению за выборами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 16:18
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции "не под женщину"
На митинге присутствуют люди разных возрастов, но в основном молодежь, многие пришли с детьми, приехали в парк на велосипедах и самокатах. Выступления Тихановской, а также ее соратниц Колесниковой и Цепкало они встречают аплодисментами, одобряющими возгласами, а также выкрикиванием лозунгов: "Верим, можем, победим", "Живет Беларусь".
У некоторых в руках белые и красные шары, а также традиционные для белорусской оппозиции бело-красно-белые флаги.
Сотрудники милиции никак не обозначают свое присутствие на легальном митинге. В районе парка затруднена мобильная связь, местные СМИ жалуются на невозможность вести прямую трансляцию. Отдельные автомобили, проезжающие мимо парка, продолжительно сигналят в знак поддержки.
Официальных данных минской милиции о численности участников митинга на данный момент нет. Наблюдатели не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна" утверждают, что, по их подсчетам, на митинге собрались около 7 тысяч человек.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. При этом ЦИК отказал в регистрации двум претендентам – Цепкало и Бабарико, однако политики и их сторонники оспорили решения ЦИК в Верховном суде.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Светлана Тихановская
15 июля, 03:13
Тихановская осудила задержания на незаконных акциях в Белоруссии
26400016
Обсудить 0
Президентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоВеснаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп заявил, что США победили в двух "прекрасных мировых войнах"
Монеты в банке
Болгарский журналист рассказал о "привычке" русских замораживать монеты
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Байден раскритиковал запрет Пентагона на флаг ЛГБТ
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 354
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Минске опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве
Саакашвили заявил об угрозе "потерять" Украину
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко заявил о плане оппозиции силой свергнуть власть
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
В Ломбардии впервые с 22 февраля никто не умер от коронавируса
Военнослужащие армии Украины
ВСУ выводят с передовой иностранных наемников из Донбасса, сообщили в ЛНР
Консервированные овощи
Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся россияне
Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин
Умер вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин
Президент Турции Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии в Стамбуле
Эрдоган посетил собор Святой Софии
Парламентские выборы в Сирии
ЦИК Сирии продлил парламентские выборы на четыре часа
Города России. Нижний Новгород
Нижегородцам рекомендовали проветрить квартиры из-за сильного запаха газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния