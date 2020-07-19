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СК возбудил дело после убийства сестры бывшего директора "Ростсельмаша"
СК возбудил уголовное дело после разбойного нападения на дом в Ростовской области по статьям "убийство" и "разбой", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T21:29
ростсельмаш
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
азовский район
происшествия
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ростовская область
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ростсельмаш, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, азовский район, происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры бывшего директора "Ростсельмаша"

18:55 19.07.2020 (обновлено: 21:29 19.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВОЛГОГРАД, 19 июл - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после разбойного нападения на дом в Ростовской области по статьям "убийство" и "разбой", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о нападении на дом бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова.
Ранее полиция сообщала, что в воскресенье на один из домов в Азовском районе было совершено разбойное нападение. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о доме бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова, во время нападения убита его сестра, сам Песков с ранением головы был госпитализирован.
Как сообщили РИА Новости в СК, в доме в селе Новомаргаритово Азовского района было обнаружена убитой 80-летняя женщина и 83-летний хозяин дома с травмами головы и тела.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство); п. "в" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой)", - сказали в ведомстве.
Сотрудник полиции
18 июля, 14:20
СК возбудил дело после нападения на сотрудника полиции в центре Москвы
103573319
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РостсельмашСледственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьАзовский районПроисшествия
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