СК возбудил дело после убийства сестры бывшего директора "Ростсельмаша"

ВОЛГОГРАД, 19 июл - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после разбойного нападения на дом в Ростовской области по статьям "убийство" и "разбой", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о нападении на дом бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова.
Ранее полиция сообщала, что в воскресенье на один из домов в Азовском районе было совершено разбойное нападение. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о доме бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова, во время нападения убита его сестра, сам Песков с ранением головы был госпитализирован.
Как сообщили РИА Новости в СК, в доме в селе Новомаргаритово Азовского района было обнаружена убитой 80-летняя женщина и 83-летний хозяин дома с травмами головы и тела.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство); п. "в" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой)", - сказали в ведомстве.