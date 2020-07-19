Нижегородцам рекомендовали проветрить квартиры из-за сильного запаха газа

"По данным регионального Министерства экологии, на текущий момент запах газа в Нижнем Новгороде ослабевает и практически не ощущается. Региональное Министерство энергетики и ЖКХ рекомендует качественно проветрить квартиры. Спасатели продолжают поиск источника возникновения запаха газа", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.