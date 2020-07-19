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Нижегородцам рекомендовали проветрить квартиры из-за сильного запаха газа
Областные власти рекомендуют жителям Нижнего Новгорода, где появился сильный запах газа, проветрить квартиры, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T23:36
глеб никитин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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нижний новгород
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РИА Новости
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глеб никитин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

Нижегородцам рекомендовали проветрить квартиры из-за сильного запаха газа

18:45 19.07.2020 (обновлено: 23:36 19.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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УФА, 19 июл — РИА Новости. Областные власти рекомендуют жителям Нижнего Новгорода, где появился сильный запах газа, проветрить квартиры, сообщает пресс-служба губернатора региона.
После жалоб горожан на сильный запах газа по поручению губернатора Глеба Никитина сформировали оперативный штаб под руководством заместителя главы региона Дмитрия Краснова. Власти области сообщали, что сотрудники Роспотребнадзора проводят забор воздуха, а жителям рекомендовали сохранять спокойствие и оставаться дома.
"По данным регионального Министерства экологии, на текущий момент запах газа в Нижнем Новгороде ослабевает и практически не ощущается. Региональное Министерство энергетики и ЖКХ рекомендует качественно проветрить квартиры. Спасатели продолжают поиск источника возникновения запаха газа", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.
Ранее ГУ МЧС по Нижегородской области сообщало, что спасатели выясняют причины возникновения запаха газа в Нижнем Новгороде.
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Глеб НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
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