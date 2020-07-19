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Число зараженных коронавирусом в Греции превысило четыре тысячи человек
В Греции за минувшие сутки выявлены 25 новых случаев COVID-19, при контроле на въезде в страну выявлены 16 инфицированных, сообщила в воскресенье национальная... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T18:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
греция
в мире
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353
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, греция, в мире

Число зараженных коронавирусом в Греции превысило четыре тысячи человек

18:43 19.07.2020 (обновлено: 18:44 19.07.2020)
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 19 июл - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 25 новых случаев COVID-19, при контроле на въезде в страну выявлены 16 инфицированных, сообщила в воскресенье национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии, выявленных в стране, возросло до 4007 человек.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 13 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 124 человека, говорится в сообщении.
За минувшие сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции умерли 194 человека с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГрецияВ мире
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