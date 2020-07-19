Число зараженных коронавирусом в Греции превысило четыре тысячи человек

Общее число заразившихся с начала пандемии, выявленных в стране, возросло до 4007 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 13 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 124 человека, говорится в сообщении.