МЧС выясняет причины возникновения запаха газа в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Спасатели выясняют причины возникновения запаха газа в Спасатели выясняют причины возникновения запаха газа в Нижнем Новгороде , сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.

"Информация по поводу концентрации запаха газа в Нижнем Новгороде уточняется. Источник запаха и причины устанавливаются", - отмечается на сайте.

Отмечается, что по информации "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" оборудование работает штатно, утечек не происходило.

Добавляется, что пожарно-спасательные подразделения по области направлены для проверки газовых заправочных станций города на предмет утечек.