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МЧС выясняет причины возникновения запаха газа в Нижнем Новгороде
Спасатели выясняют причины возникновения запаха газа в Нижнем Новгороде, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T19:38
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

МЧС выясняет причины возникновения запаха газа в Нижнем Новгороде

18:34 19.07.2020 (обновлено: 19:38 19.07.2020)
1647
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Спасатели выясняют причины возникновения запаха газа в Нижнем Новгороде, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.
"Информация по поводу концентрации запаха газа в Нижнем Новгороде уточняется. Источник запаха и причины устанавливаются", - отмечается на сайте.
Отмечается, что по информации "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" оборудование работает штатно, утечек не происходило.
Добавляется, что пожарно-спасательные подразделения по области направлены для проверки газовых заправочных станций города на предмет утечек.
"При взаимодействии с ГУ НЦУКС проверяется информация о возможных авариях и утечек газа при транспортировке по железнодорожным путям", - добавляется на сайте.
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211020
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Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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