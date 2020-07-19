Трамп заявил, что США победили в двух "прекрасных мировых войнах"

"Форт Брэгг", "Форт Роберт Ли" — форты носили эти названия долгое время, десятилетия. Меня не волнует, что говорят военные. Решение должен принимать я. <...> Никто даже не знает, кто такой генерал Брэгг. <…> И как мы его назовем? Назовем его "Преподобный Шарптон" (известный в США темнокожий проповедник Эл Шарптон. — Прим. ред.)? <...> Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из "Форта Брэгг", мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого", — заявил он в интервью Fox News .