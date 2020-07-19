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Трамп заявил, что США победили в двух "прекрасных мировых войнах"
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T21:23
джордж флойд
элизабет уоррен
дональд трамп
сша
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200719/1574551153.html
Какие войны он имеет ввиду? Захват Америки был не войной, и тем более не мировой. Да и США тогда ещё не было. Был сброд вооружённых бандитов с европейских стран. А за время всего существования США штаты ни одной войны не выиграли. Даже Вьетнам их отпинал, а бедуины до сих пор в страхе держат.
201
По факту не победили, а деньги наварили, но для них это равнозначно победе, потому как привело их, в итоге, к мировому господству.
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сша
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909091_0:0:3016:1697_1400x0_80_0_0_345f89d930bf4282c3c2179d8ade8c4c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
джордж флойд, элизабет уоррен, дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил, что США победили в двух "прекрасных мировых войнах"

18:30 19.07.2020 (обновлено: 21:23 19.07.2020)
31168
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации.

"Форт Брэгг", "Форт Роберт Ли" — форты носили эти названия долгое время, десятилетия. Меня не волнует, что говорят военные. Решение должен принимать я. <...> Никто даже не знает, кто такой генерал Брэгг. <…> И как мы его назовем? Назовем его "Преподобный Шарптон" (известный в США темнокожий проповедник Эл Шарптон. — Прим. ред.)? <...> Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из "Форта Брэгг", мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого", — заявил он в интервью Fox News.

Президент подтвердил, что готов наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если там будет положение о переименовании фортов.
Ранее комитет сената по вооруженным силам одобрил бюджет на 740 миллиардов долларов. Законопроект еще должен принять сенат, затем его следует согласовать с проектом палаты представителей, при необходимости проголосовать вновь, — и лишь затем он поступит на подпись Трампу.
В документе содержится предложение переименовать военные базы, названные именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне. Сенатор Элизабет Уоррен внесла эту поправку на фоне протестов и беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.
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Вчера, 11:01
Twitter снова удалил видео, которым поделился Трамп
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Джордж ФлойдЭлизабет УорренДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Какие войны он имеет ввиду? Захват Америки был не войной, и тем более не мировой. Да и США тогда ещё не было. Был сброд вооружённых бандитов с европейских стран. А за время всего существования США штаты ни одной войны не выиграли. Даже Вьетнам их отпинал, а бедуины до сих пор в страхе держат.
19 июля, 19:03
не либерал
187110003
По факту не победили, а деньги наварили, но для них это равнозначно победе, потому как привело их, в итоге, к мировому господству.
19 июля, 18:44
nakιs Kamakιs
16731125
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