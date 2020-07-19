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В Марокко объявили о переходе к третьему этапу смягчения карантина
Марокко переходит с 20 июля к третьему этапу смягчения карантинных ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, говорится в заявлении правительства... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T18:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, марокко, в мире

В Марокко объявили о переходе к третьему этапу смягчения карантина

18:28 19.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарокко
Марокко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Марокко переходит с 20 июля к третьему этапу смягчения карантинных ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, говорится в заявлении правительства королевства.
Согласно заявлению, с понедельника, в частности, туристические объекты могут функционировать на 100% с точки зрения вместимости, хотя заполняемость в расположенных на их территориях ресторанах, бассейнах и спортивных залах не должна превышать 50% от всей вместимости.
С 20 июля междугородний общественный транспорт может работать с 75-процентной заполняемостью. Кроме того, разрешаются общественные собрания и мероприятия при условии, что численность присутствующих не превышает 20 человек.
Власти Марокко ранее объявили о продлении до 10 августа режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. При этом с 14 июля решено частично возобновить морское и авиационное сообщение. Для посадки на рейс гражданам необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, а также пройти серологический тест на коронавирус.
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С 25 июня в рамках поэтапного смягчения карантина был отменен ряд ограничений. В частности, разрешена работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Также было возобновлено автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны. В то же время музеи, театры, кинотеатры и общественные бассейны пока остаются закрытыми.
По последним данным министерства здравоохранения Марокко, в стране выявлены 17 015 случаев заражения COVID-19, выздоровели 14 620 человек, скончались 269.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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