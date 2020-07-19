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Байден раскритиковал запрет Пентагона на флаг ЛГБТ
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал запрет Пентагона на демонстрацию флага Конфедерации, но раскритиковал запрет на флаг... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T18:27
джордж флойд
марк эспер
министерство обороны сша
джо байден
сша
в мире
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Да никто и не сомневался, за кого все гомосексуалисты проголосуют.
17
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сша
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571748469_0:124:2694:1640_1400x0_80_0_0_03579484ff84fddcc3cd78498e78ea20.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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джордж флойд, марк эспер, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире

Байден раскритиковал запрет Пентагона на флаг ЛГБТ

18:27 19.07.2020
6160
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал запрет Пентагона на демонстрацию флага Конфедерации, но раскритиковал запрет на флаг ЛГБТ, пообещав вернуть это право.
"Запрет флага Конфедерации на военных объектах давно назрел. Запрет флага ЛГБТ – настоящего символа многообразия и инклюзивности, – несомненно, неправильный. Пентагон должен гарантировать, что разрешит его, иначе это сделаю я как президент", - написал он в воскресенье в своем Twitter.
Ранее министр обороны США Марк Эспер подписал распоряжение, которое содержало список разрешенных к демонстрации на военных объектах флагов. Флаг Конфедерации и флаг ЛГБТ в него не вошли.
Список разрешенных к вывешиванию на военных объектах или их территории флагов состоит из девяти пунктов, в которых отсутствует упоминание флага Конфедерации. Исключение сделано для музейных экспозиций, могил, монументов и ряда других ситуаций, в которых это "не может рассматриваться как поддержка флага со стороны министерства обороны".
Ранее о запрете флага рабовладельческого Юга в эпоху Гражданской войны заявили флот и морская пехота США.
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, памятниках и другой символике рабовладельческого Юга.
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Джордж ФлойдМарк ЭсперМинистерство обороны СШАДжо БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
Да никто и не сомневался, за кого все гомосексуалисты проголосуют.
19 июля, 19:19
Naum Vygodsky
1160000
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