Байден раскритиковал запрет Пентагона на флаг ЛГБТ

Список разрешенных к вывешиванию на военных объектах или их территории флагов состоит из девяти пунктов, в которых отсутствует упоминание флага Конфедерации. Исключение сделано для музейных экспозиций, могил, монументов и ряда других ситуаций, в которых это "не может рассматриваться как поддержка флага со стороны министерства обороны".