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На Ямале продлили режим обязательной самоизоляции
Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлили до середины августа, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T18:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ямал, общество

На Ямале продлили режим обязательной самоизоляции

18:24 19.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июл - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлили до середины августа, сообщает региональное правительство.
"Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа включительно. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
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Основное изменение коснулось организованного выезда детских групп на отдых. Так, с 1 августа ямальские дети смогут отправиться в оздоровительные учреждения на территории РФ. "Остальные требования по соблюдению ограничительных мер не изменились", - подчеркнули в правительстве округа.
По словам замглавы региона, руководителя регионального оперштаба Татьяны Бучковой, в ЯНАО растет число выздоровевших от COVID-19, за неделю поправилось больше тысячи человек. И хотя власти округа видят другие положительные тенденции, в частности, снижение числа госпитализированных из-за коронавируса, ситуация "должна улучшаться в течение продолжительного периода", чтобы можно было говорить о переходе на следующий этап снятия ограничений без риска для жителей, подчеркнула она.
Регион пока находится на первом этапе снятия ограничений из-за ситуации с COVID-19. На Ямале зарегистрировано 9,3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекции, выздоровели 4,1 тысячи из них, скончались 60 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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