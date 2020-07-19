На Ямале продлили режим обязательной самоизоляции

Основное изменение коснулось организованного выезда детских групп на отдых. Так, с 1 августа ямальские дети смогут отправиться в оздоровительные учреждения на территории РФ. "Остальные требования по соблюдению ограничительных мер не изменились", - подчеркнули в правительстве округа.

По словам замглавы региона, руководителя регионального оперштаба Татьяны Бучковой, в ЯНАО растет число выздоровевших от COVID-19, за неделю поправилось больше тысячи человек. И хотя власти округа видят другие положительные тенденции, в частности, снижение числа госпитализированных из-за коронавируса, ситуация "должна улучшаться в течение продолжительного периода", чтобы можно было говорить о переходе на следующий этап снятия ограничений без риска для жителей, подчеркнула она.