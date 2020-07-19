https://ria.ru/20200719/1574562713.html
В Ярославле загорелось здание управления МВД на транспорте
Пожар произошел в здании северного линейного управления МВД на транспорте в Ярославле, его причина устанавливается, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T18:22
2020-07-19T18:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
происшествия
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https://ria.ru/20200719/1574561533.html
ярославль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия