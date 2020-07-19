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В Ярославле загорелось здание управления МВД на транспорте
Пожар произошел в здании северного линейного управления МВД на транспорте в Ярославле, его причина устанавливается, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T18:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия

В Ярославле загорелось здание управления МВД на транспорте

18:22 19.07.2020
670
© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы
© РИА Новости / Кирилл Брага
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Пожар произошел в здании северного линейного управления МВД на транспорте в Ярославле, его причина устанавливается, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
По данным собеседника, пожар произошел по адресу улица Ухтомского, 7.
"Горела кровля здания. Сейчас огонь потушен, происходит пролив конструкций. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", - сказал собеседник.
В здании располагается следственный отдел северного линейного управления МВД на транспорте. В соседнем здании находится головное управление. По словам дежурного, пока нанесенный пожаром ущерб неизвестен.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯрославльПроисшествия
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