В Ярославле загорелось здание управления МВД на транспорте

По данным собеседника, пожар произошел по адресу улица Ухтомского, 7.

"Горела кровля здания. Сейчас огонь потушен, происходит пролив конструкций. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", - сказал собеседник.

В здании располагается следственный отдел северного линейного управления МВД на транспорте. В соседнем здании находится головное управление. По словам дежурного, пока нанесенный пожаром ущерб неизвестен.