Прокуратура Подмосковья изучит обстоятельства избиения мужчиной пасынка

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с избиением малолетнего ребенка в Дмитрове, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее региональный главк СК РФ сообщил, что следователи задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом истязании двухлетнего пасынка в Дмитрове. По данным следствия, с 1 по 18 июля мужчина бил ребенка руками по голове, лицу, туловищу, рукам и ногам. Отмечалось, что на допросе подозреваемый рассказал, что делал это из-за "неприязненного отношения к мальчику".
"В ходе проверки, проведение которой поручено Дмитровской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего. Предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего, находится в органах прокуратуры Московской области на контроле", - говорится в сообщении.