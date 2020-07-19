Прокуратура Подмосковья изучит обстоятельства избиения мужчиной пасынка

"В ходе проверки, проведение которой поручено Дмитровской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего. Предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего, находится в органах прокуратуры Московской области на контроле", - говорится в сообщении.