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Прокуратура Подмосковья изучит обстоятельства избиения мужчиной пасынка
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с избиением малолетнего ребенка в Дмитрове, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T17:41
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
дмитров
происшествия
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), дмитров, происшествия

Прокуратура Подмосковья изучит обстоятельства избиения мужчиной пасынка

17:41 19.07.2020
879
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с избиением малолетнего ребенка в Дмитрове, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее региональный главк СК РФ сообщил, что следователи задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом истязании двухлетнего пасынка в Дмитрове. По данным следствия, с 1 по 18 июля мужчина бил ребенка руками по голове, лицу, туловищу, рукам и ногам. Отмечалось, что на допросе подозреваемый рассказал, что делал это из-за "неприязненного отношения к мальчику".
"В ходе проверки, проведение которой поручено Дмитровской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего. Предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего, находится в органах прокуратуры Московской области на контроле", - говорится в сообщении.
Полицейский
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ДмитровПроисшествия
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