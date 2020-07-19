В Астрахани потушили пожар в троллейбусном парке

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что в воскресенье около 11.30 по местному времени (10.30 мск) поступило сообщение о том, что загорелся ангар и двухэтажное неэксплуатируемое здание в троллейбусном парке Астрахани, площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. В 15.15 (14.15 мск) было объявлено о ликвидации открытого горения.