Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574561533.html
В Астрахани потушили пожар в троллейбусном парке
Пожар в двух зданиях в троллейбусном парке в Астрахани потушен, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T17:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
астраханская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_c30f23a10d699d3cdff8a05f0c8d734b.jpg
https://ria.ru/20200719/1574560821.html
астрахань
астраханская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_c30f23a10d699d3cdff8a05f0c8d734b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_429:0:2728:1724_1400x0_80_0_0_84e17fd096601c0a06d9d686946c1abc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_716:0:2440:1724_1400x0_80_0_0_3c94a3dac6e8a0ccfc0e968ae1bab5cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, астраханская область, происшествия

В Астрахани потушили пожар в троллейбусном парке

17:35 19.07.2020
464
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 19 июл – РИА Новости. Пожар в двух зданиях в троллейбусном парке в Астрахани потушен, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что в воскресенье около 11.30 по местному времени (10.30 мск) поступило сообщение о том, что загорелся ангар и двухэтажное неэксплуатируемое здание в троллейбусном парке Астрахани, площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. В 15.15 (14.15 мск) было объявлено о ликвидации открытого горения.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 17:12
В Екатеринбурге при пожаре на складе пострадал человек
"18.16 (17.16 мск) полная ликвидация на пожаре", - сообщили в ведомстве.
310000
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АстраханьАстраханская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура Подмосковья изучит обстоятельства избиения мужчиной пасынка
Лама Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев)
Умер лама Санкт-Петербургского дацана Лосал Жамсо
Консервированные овощи
Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся россияне
Сотрудник противопожарной службы
В Ярославле загорелось здание управления МВД на транспорте
Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин
Умер вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Екатеринбурге при пожаре на складе пострадал человек
Доминикана. Экскурсии на остров Саона начинаются от рыбацкой деревни Байяибе
Названы страны Карибского бассейна, открывшиеся для туристов
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
Ереван опроверг данные Баку о подготовке атак на нефтегазовые объекты
Военнослужащие армии Украины
ВСУ выводят с передовой иностранных наемников из Донбасса, сообщили в ЛНР
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
На Ямале продлили режим обязательной самоизоляции
Сотрудник полиции
Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады рассказала, каким должен быть закон об оппозиции
Зал судебных заседаний
Адвокат рассказал об основном обвиняемом по делу о торговле детьми
Марокко
В Марокко объявили о переходе к третьему этапу смягчения карантина
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Байден раскритиковал запрет Пентагона на флаг ЛГБТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния