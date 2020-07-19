Умер лама Санкт-Петербургского дацана Лосал Жамсо

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Лама Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй Лосал Жамсо скончался на 41-м году жизни, сообщает храм.
"С искренними молитвами о наилучшем перерождении провожаем ламу Дацана в последний путь… 17 июля 2020 года на 41 году скоропостижно ушёл из жизни наш дорогой лама Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев)", - сообщает дацан на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Сообщается, что он будет похоронен на родине.
"Уважаемый лама Лосал Жамсо (духовное имя) - любящий и любимый сын, муж, отец, брат, был человеком открытым, общительным, жизнерадостным, всегда готовым прийти на помощь. Прихожане помнят его по добрым и мудрым словам, так помогающим в затруднительных жизненных ситуациях, он мог очень доступным и простым языком рассказать о сложной буддийской философии, ритуалах и обрядах, Учении Будды", - говорится в сообщении.
Лама Баир Бальжинимаев родился в 1979 году в Читинской области (Забайкальский край). С 2008 по 2009 годы обучался в Агинской Буддийской Академии (Агинский Бурятский округ Забайкальского края) на философском факультете, в 2010-2011 годах проходил обучение в Тибете, в дацане Кумбум Джампа Линг. Долгое время он работал в Жуд Дугане в Иволгинском буддийском дацане.
С 2017 года лама Лосал Жамсо служил в Санкт-Петербургском дацане Гунзэчойнэй: вёл приёмы для прихожан, консультировал по индивидуальным астрологическим прогнозам, по психологии, буддийским обрядам и ритуалам, буддийской философии. Лама имел квалификацию для проведения огненной пуджи "Жинсрег" и благодаря его специальным знаниям в дацане не раз создавались уникальные священные песочные мандалы, посвящённые разным буддийским божествам.