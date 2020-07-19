Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200719/1574561432.html
Умер лама Санкт-Петербургского дацана Лосал Жамсо
Лама Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй Лосал Жамсо скончался на 41-м году жизни, сообщает храм. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T17:36
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
забайкальский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561364_0:210:2048:1362_1400x0_80_0_0_7205f81d7798425ad1331724ccb30ddb.jpg
забайкальский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561364_0:210:2048:1362_1400x0_80_0_0_7205f81d7798425ad1331724ccb30ddb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561364_0:18:2048:1554_1400x0_80_0_0_220ccd8aaf3ea0d287d41636789d26e0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561364_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_8c15e192027b601df46cc4538770d07d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, забайкальский край, общество

Умер лама Санкт-Петербургского дацана Лосал Жамсо

17:33 19.07.2020 (обновлено: 17:36 19.07.2020)
7519
© Фото : Санкт-Петербургский Дацан ГунзэчойнэйЛама Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев)
Лама Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев)
© Фото : Санкт-Петербургский Дацан Гунзэчойнэй
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Лама Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй Лосал Жамсо скончался на 41-м году жизни, сообщает храм.
"С искренними молитвами о наилучшем перерождении провожаем ламу Дацана в последний путь… 17 июля 2020 года на 41 году скоропостижно ушёл из жизни наш дорогой лама Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев)", - сообщает дацан на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Сообщается, что он будет похоронен на родине.
"Уважаемый лама Лосал Жамсо (духовное имя) - любящий и любимый сын, муж, отец, брат, был человеком открытым, общительным, жизнерадостным, всегда готовым прийти на помощь. Прихожане помнят его по добрым и мудрым словам, так помогающим в затруднительных жизненных ситуациях, он мог очень доступным и простым языком рассказать о сложной буддийской философии, ритуалах и обрядах, Учении Будды", - говорится в сообщении.
Лама Баир Бальжинимаев родился в 1979 году в Читинской области (Забайкальский край). С 2008 по 2009 годы обучался в Агинской Буддийской Академии (Агинский Бурятский округ Забайкальского края) на философском факультете, в 2010-2011 годах проходил обучение в Тибете, в дацане Кумбум Джампа Линг. Долгое время он работал в Жуд Дугане в Иволгинском буддийском дацане.
С 2017 года лама Лосал Жамсо служил в Санкт-Петербургском дацане Гунзэчойнэй: вёл приёмы для прихожан, консультировал по индивидуальным астрологическим прогнозам, по психологии, буддийским обрядам и ритуалам, буддийской философии. Лама имел квалификацию для проведения огненной пуджи "Жинсрег" и благодаря его специальным знаниям в дацане не раз создавались уникальные священные песочные мандалы, посвящённые разным буддийским божествам.
4646502
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЗабайкальский крайОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин
Умер вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Байден раскритиковал запрет Пентагона на флаг ЛГБТ
Сотрудник полиции
Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении
Доминик Рааб
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Джо Байден
Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентов, показал опрос
Посетители на смотровой площадке Рейхстага
Германия примет первые 24 семьи мигрантов с детьми, которым нужно лечение
Консервированные овощи
Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся россияне
Актриса Марина Макарова
Режиссер рассказал о последнем разговоре с актрисой Мариной Макаровой
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп заявил, что США победили в двух "прекрасных мировых войнах"
Актриса Марина Макарова
Названа причина смерти актрисы из "Убойной силы" Марины Макаровой
Военнослужащие армии Украины
ВСУ выводят с передовой иностранных наемников из Донбасса, сообщили в ЛНР
Никита Турчин
Звезду "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2" избили в Москве
Монеты в банке
Болгарский журналист рассказал о "привычке" русских замораживать монеты
Альберт Кабуу
В Петербурге погиб вокалист панк-группы "Синдром восьмиклассника"
Актриса Марина Макарова
Умерла актриса из "Убойной силы" и "Тайн следствия" Марина Макарова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния