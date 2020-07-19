Умер лама Санкт-Петербургского дацана Лосал Жамсо

"Уважаемый лама Лосал Жамсо (духовное имя) - любящий и любимый сын, муж, отец, брат, был человеком открытым, общительным, жизнерадостным, всегда готовым прийти на помощь. Прихожане помнят его по добрым и мудрым словам, так помогающим в затруднительных жизненных ситуациях, он мог очень доступным и простым языком рассказать о сложной буддийской философии, ритуалах и обрядах, Учении Будды", - говорится в сообщении.