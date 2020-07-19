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Умер вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин
Умер вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин, он курировал вопросы инфраструктурного развития, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T18:28
александр карпушкин
дмитрий азаров
самара
самарская область
политика
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Каждый день нам сообщают,об умерших знаменитостях, А кто НАС,простых смертных считал–не доживших до 60 лет?! но Скворцова с пеной у рта утверждает,о продолжительности жизни в стране. Где она продолжительность?–хоронить не успеваем!!!
73
Про вас потом обязательно напишут, вы же ещё не умерли.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр карпушкин, дмитрий азаров, самара, самарская область, политика

Умер вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин

17:32 19.07.2020 (обновлено: 18:28 19.07.2020)
38659
© Фото : пресс-служба Губернатора Самарской областиЗаместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин
Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин
© Фото : пресс-служба Губернатора Самарской области
Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин. Архивное фото
САМАРА, 19 июл — РИА Новости. Умер вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин, он курировал вопросы инфраструктурного развития, сообщила пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что соболезнования выразил губернатор Дмитрий Азаров.
По его словам, Карпушкин много лет отдал родному городу.
"Работая на муниципальной службе, он многое сделал для развития областной столицы, укрепления экономики и финансовой устойчивости, повышения качества жизни людей. В последние годы он был ключевым членом команды областного правительства", — цитирует пресс-служба главу области.
Как отметил губернатор, Карпушкин был упорным и последовательным, умел принимать верные и обоснованные решения и брал ответственность за результат.
"Его безвременный уход — невосполнимая утрата для нашего региона. Мы всегда будем помнить и ценить его за умение дружить, преданность делу, доброту и порядочность. Вместе с родными и близкими Александра Викторовича глубоко скорбим о постигшей нас утрате", — заключил Азаров.
Карпушкин с 2010 по 2014 год руководил департаментом экономического развития администрации Самары, позже был первым замглавы города.
В декабре 2018-го стал вице-губернатором Самарской области.
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Александр КарпушкинДмитрий АзаровСамараСамарская областьПолитика
Популярные комментарии
Каждый день нам сообщают,об умерших знаменитостях, А кто НАС,простых смертных считал–не доживших до 60 лет?! но Скворцова с пеной у рта утверждает,о продолжительности жизни в стране. Где она продолжительность?–хоронить не успеваем!!!
19 июля, 18:24
Robin Bobin
52312114
Про вас потом обязательно напишут, вы же ещё не умерли.
19 июля, 18:26
Naum Vygodsky
222200218
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