Умер вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин

Отмечается, что соболезнования выразил губернатор Дмитрий Азаров.

По его словам, Карпушкин много лет отдал родному городу.

"Работая на муниципальной службе, он многое сделал для развития областной столицы, укрепления экономики и финансовой устойчивости, повышения качества жизни людей. В последние годы он был ключевым членом команды областного правительства", — цитирует пресс-служба главу области.

Как отметил губернатор, Карпушкин был упорным и последовательным, умел принимать верные и обоснованные решения и брал ответственность за результат.

"Его безвременный уход — невосполнимая утрата для нашего региона. Мы всегда будем помнить и ценить его за умение дружить, преданность делу, доброту и порядочность. Вместе с родными и близкими Александра Викторовича глубоко скорбим о постигшей нас утрате", — заключил Азаров.

Карпушкин с 2010 по 2014 год руководил департаментом экономического развития администрации Самары, позже был первым замглавы города.