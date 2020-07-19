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ВСУ выводят с передовой иностранных наемников из Донбасса, сообщили в ЛНР
Украинское командование начало выводить иностранных наемников с позиций у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T18:36
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
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вооруженные силы украины
юрий кравченко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, юрий кравченко, эстония, украина, в мире

ВСУ выводят с передовой иностранных наемников из Донбасса, сообщили в ЛНР

17:31 19.07.2020 (обновлено: 18:36 19.07.2020)
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Украинское командование начало выводить иностранных наемников с позиций у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, зарубежные бойцы участвовали в конфликте на стороне Киева.

"С целью недопущения в дальнейшем скандалов, связанных с участием иностранных граждан в составе подразделений ВСУ, участвующих в конфликте в Донбассе, командующий операцией Объединенных сил Кравченко (командующий Объединенными силами Владимир Кравченко. — Прим. ред.) отдал указания на немедленный вывод всех иностранных граждан с передовых позиций с последующей их отправкой в центральные регионы страны", — заявил Осадчий.

Представитель Народной милиции ЛНР также сообщил, что украинское военное руководство поставило пресс-службам оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" и "Восток" задачу вместе с телевизионщиками найти и удалить видеоматериалы с передовой, на которых запечатлены иностранцы в составе подразделений силовиков.
Ранее на этой неделе украинские силовики заявили, что военный медик погиб вблизи населенного пункта Зайцево во время эвакуации другого военного, подорвавшегося на неизвестном взрывном устройстве. В ДНР утверждают, что это была попытка украинских диверсантов приблизиться к позициям ополчения: по данным Народной милиции, при погибшем "медике" было найдено вооружение производства стран НАТО и документы гражданина Эстонии.
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Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЮрий КравченкоЭстонияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Неужели можно всерьёз относиться к обещаниям насквозь лживой украинской власти? Не смешите!
19 июля, 17:36
генсек миров
16100005
Российская «агрессия» это украинская пропаганда.
19 июля, 18:54
nakιs Kamakιs
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