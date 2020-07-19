ВСУ выводят с передовой иностранных наемников из Донбасса, сообщили в ЛНР

"С целью недопущения в дальнейшем скандалов, связанных с участием иностранных граждан в составе подразделений ВСУ , участвующих в конфликте в Донбассе, командующий операцией Объединенных сил Кравченко (командующий Объединенными силами Владимир Кравченко. — Прим. ред.) отдал указания на немедленный вывод всех иностранных граждан с передовых позиций с последующей их отправкой в центральные регионы страны", — заявил Осадчий.