https://ria.ru/20200719/1574561210.html
Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении
При нападении на дом экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T17:24
2020-07-19T20:19
ростсельмаш
ростовская область
азовский район
происшествия
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ростовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ростсельмаш, ростовская область, азовский район, происшествия
ВОЛГОГРАД, 19 июл — РИА Новости. При нападении на дом экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
Самого Пескова госпитализировали с травмой головы.
В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области РИА Новости подтвердили, что на один из домов в Азовском районе
произошло разбойное нападение.
Там добавили, что на месте работают полицейские и следователи, устанавливаются причастные к преступлению.
В пресс-службе СУ СК по Ростовской области РИА Новости сообщили, что в доме в селе Новомаргаритово Азовского района обнаружили убитой 80-летнюю женщину, а также 83-летнего мужчину с травмами головы и тела.
Открыто уголовное дело по статьям "Убийство" и "Разбой".
По информации сайта "Ростсельмаша
", Песков возглавлял предприятие с 1978 по 1996 год.