Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении

ВОЛГОГРАД, 19 июл — РИА Новости. При нападении на дом экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.

Самого Пескова госпитализировали с травмой головы.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области РИА Новости подтвердили, что на один из домов в Азовском районе произошло разбойное нападение.

Там добавили, что на месте работают полицейские и следователи, устанавливаются причастные к преступлению.

В пресс-службе СУ СК по Ростовской области РИА Новости сообщили, что в доме в селе Новомаргаритово Азовского района обнаружили убитой 80-летнюю женщину, а также 83-летнего мужчину с травмами головы и тела.

Открыто уголовное дело по статьям "Убийство" и "Разбой".