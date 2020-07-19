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Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении
При нападении на дом экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T20:19
ростсельмаш
ростовская область
азовский район
происшествия
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ростсельмаш, ростовская область, азовский район, происшествия

Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении

17:24 19.07.2020 (обновлено: 20:19 19.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВОЛГОГРАД, 19 июл — РИА Новости. При нападении на дом экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
Самого Пескова госпитализировали с травмой головы.
В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области РИА Новости подтвердили, что на один из домов в Азовском районе произошло разбойное нападение.
Там добавили, что на месте работают полицейские и следователи, устанавливаются причастные к преступлению.
В пресс-службе СУ СК по Ростовской области РИА Новости сообщили, что в доме в селе Новомаргаритово Азовского района обнаружили убитой 80-летнюю женщину, а также 83-летнего мужчину с травмами головы и тела.
Открыто уголовное дело по статьям "Убийство" и "Разбой".
По информации сайта "Ростсельмаша", Песков возглавлял предприятие с 1978 по 1996 год.
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