https://ria.ru/20200719/1574561181.html
Депутат Рады рассказала, каким должен быть закон об оппозиции
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова предлагает дополнить разрабатываемый законопроект об оппозиции нормами о том, как должна... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T17:24
2020-07-19T17:24
партия "слуга народа"
верховная рада украины
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
партия "слуга народа", верховная рада украины, украина, в мире
КИЕВ, 19 июл – РИА Новости.
Депутат Верховной рады
от фракции "Слуга народа
" Галина Третьякова предлагает дополнить разрабатываемый законопроект об оппозиции нормами о том, как должна работать коалиция.
"Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят сейчас в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозиции, но и в коалиции", - рассказала она в интервью интернет-изданию hromadske
.
Третьякова отметила, что одно из ее предложений в рабочей группе по обсуждению этого проекта закона заключается в том, чтобы расписать не только то, как оппозиция может продвигать свои идеи, но и как работает коалиция.
"Очень часто говорят, что коалиционное соглашение - это эти реформы или политики, которые записаны в коалиционном соглашении. Это суть соглашения, но предстоит еще большая часть коалиционного соглашения, которое называется "организационная часть", и ее можно перевести на простой язык: "Как мы договариваемся", чтобы была принята эта политическая программа", - пояснила депутат.
По ее словам, это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Третьякова назвала это "большой парламентской реформой", которая еще не выписана.