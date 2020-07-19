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Депутат Рады рассказала, каким должен быть закон об оппозиции
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова предлагает дополнить разрабатываемый законопроект об оппозиции нормами о том, как должна... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T17:24
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353
60
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партия "слуга народа", верховная рада украины, украина, в мире

Депутат Рады рассказала, каким должен быть закон об оппозиции

17:24 19.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова предлагает дополнить разрабатываемый законопроект об оппозиции нормами о том, как должна работать коалиция.
"Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят сейчас в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозиции, но и в коалиции", - рассказала она в интервью интернет-изданию hromadske.
Третьякова отметила, что одно из ее предложений в рабочей группе по обсуждению этого проекта закона заключается в том, чтобы расписать не только то, как оппозиция может продвигать свои идеи, но и как работает коалиция.
"Очень часто говорят, что коалиционное соглашение - это эти реформы или политики, которые записаны в коалиционном соглашении. Это суть соглашения, но предстоит еще большая часть коалиционного соглашения, которое называется "организационная часть", и ее можно перевести на простой язык: "Как мы договариваемся", чтобы была принята эта политическая программа", - пояснила депутат.
По ее словам, это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Третьякова назвала это "большой парламентской реформой", которая еще не выписана.
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