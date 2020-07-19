Депутат Рады рассказала, каким должен быть закон об оппозиции

КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Депутат Депутат Верховной рады от фракции " Слуга народа " Галина Третьякова предлагает дополнить разрабатываемый законопроект об оппозиции нормами о том, как должна работать коалиция.

"Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят сейчас в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозиции, но и в коалиции", - рассказала она в интервью интернет-изданию hromadske

Третьякова отметила, что одно из ее предложений в рабочей группе по обсуждению этого проекта закона заключается в том, чтобы расписать не только то, как оппозиция может продвигать свои идеи, но и как работает коалиция.

"Очень часто говорят, что коалиционное соглашение - это эти реформы или политики, которые записаны в коалиционном соглашении. Это суть соглашения, но предстоит еще большая часть коалиционного соглашения, которое называется "организационная часть", и ее можно перевести на простой язык: "Как мы договариваемся", чтобы была принята эта политическая программа", - пояснила депутат.