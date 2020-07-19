Адвокат рассказал об основном обвиняемом по делу о торговле детьми

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Основной обвиняемый по делу о торговле детьми Константин Свитнев, в рамках которого уже были взяты под стражу семь человек, находится в Основной обвиняемый по делу о торговле детьми Константин Свитнев, в рамках которого уже были взяты под стражу семь человек, находится в Праге , его объявили во всероссийский розыск, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов

"Константин Свитнев - уникальный юрист международного уровня, он один из первых в России людей, начавших заниматься темой суррогатного материнства. Действительно, сейчас он находится в Праге, из-за пандемии коронавируса прилететь в Россию у него нет возможности, хотя он готов быть здесь и давать показания. Разумеется, вину он не признает, считает, что в его действиях не было состава преступления, он профессионально работал в области суррогатного материнства, был совладельцем соответствующих фирм, выполнял организаторские функции, о какой-то торговле детьми не может быть и речи", - рассказал собеседник агентства.

Трунов отметил, что в данный момент Свитнева объявили во всероссийский розыск, защита ожидает, что следствие может выйти в суд с ходатайством о заочном аресте юриста с последующим объявлением его в международный розыск.

В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.

В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.