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Адвокат рассказал об основном обвиняемом по делу о торговле детьми
Основной обвиняемый по делу о торговле детьми Константин Свитнев, в рамках которого уже были взяты под стражу семь человек, находится в Праге, его объявили во... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T17:22
игорь трунов
следственный комитет россии (ск рф)
прага
одинцово
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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игорь трунов, следственный комитет россии (ск рф), прага, одинцово, происшествия

Адвокат рассказал об основном обвиняемом по делу о торговле детьми

17:22 19.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Основной обвиняемый по делу о торговле детьми Константин Свитнев, в рамках которого уже были взяты под стражу семь человек, находится в Праге, его объявили во всероссийский розыск, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.
"Константин Свитнев - уникальный юрист международного уровня, он один из первых в России людей, начавших заниматься темой суррогатного материнства. Действительно, сейчас он находится в Праге, из-за пандемии коронавируса прилететь в Россию у него нет возможности, хотя он готов быть здесь и давать показания. Разумеется, вину он не признает, считает, что в его действиях не было состава преступления, он профессионально работал в области суррогатного материнства, был совладельцем соответствующих фирм, выполнял организаторские функции, о какой-то торговле детьми не может быть и речи", - рассказал собеседник агентства.
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Трунов отметил, что в данный момент Свитнева объявили во всероссийский розыск, защита ожидает, что следствие может выйти в суд с ходатайством о заочном аресте юриста с последующим объявлением его в международный розыск.
В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.
По обвинению в торговле людьми в рамках дела было арестовано семь человек, ещё одну фигурантку отправили под домашний арест.
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1023052
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Игорь ТруновСледственный комитет России (СК РФ)ПрагаОдинцовоПроисшествия
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