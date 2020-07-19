https://ria.ru/20200719/1574560895.html
В Госдуме предложили ужесточить отчетность по зарубежным счетам
Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, который обяжет российских налоговых резидентов отчитываться перед ФНС о движении РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T17:16
2020-07-19T22:15
евразийский экономический союз
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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https://radiosputnik.ria.ru/20200718/1574526893.html
https://ria.ru/20200716/1574460568.html
Сергей Веселов
рок против наркотиков, пчелы против меда, депутаты против зарубежных счетов ))))
26
nlk
закручивают гайки. Такой "политики" в отношении своих граждан нет ни у одного цивилизованного государства
13
5
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1400x0_80_0_0_8f8aa3cedb9639946b74e4650106c29c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Комитет Госдумы
по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, который обяжет российских налоговых резидентов отчитываться перед ФНС
о движении любых финансовых активов на своих зарубежных счетах.
Палата может рассмотреть документ 21 июля.
В редакции первого чтения документ разрешал зачислять на счета представительств и филиалов российских компаний за рубежом полученные от нерезидентов страховые выплаты, выплаты по договору купли-продажи транспортного средства и имущества, возвращенные средства за некачественные товары или услуги, а также возвращенный залог по договору аренды.
Кроме того, российским транспортным компаниям разрешалось не возвращать валютную выручку в Россию при зачете встречных требований с нерезидентами, если расчеты между ними осуществляются по правилам международных перевозок.
Предполагается, что закон вступит в силу через десять дней после официальной публикации, а положения об отчетности по операциям с зарубежными счетами (за некоторым исключением) будут применять с 1 января 2021 года.
Сейчас российские юридические и физические лица обязаны представлять в налоговую отчеты о движении средств по счетам и вкладам в зарубежных банках и других финансовых организациях.
Это не касается посольств, консульств и других официальных представительств России за рубежом. Также требование не распространяется на физлиц, имеющих счета в банке в ЕАЭС
или иностранном государстве, которое обменивается с Россией финансовой информацией, а сумма зачисленных или списанных средств либо их остаток не превышает 600 тысяч рублей в год.
Также по зарубежным счетам не обязаны отчитываться граждане, проводящие за границей более 183 дней в году.