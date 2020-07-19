В Госдуме предложили ужесточить отчетность по зарубежным счетам

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, который обяжет российских налоговых резидентов отчитываться перед ФНС о движении любых финансовых активов на своих зарубежных счетах.

Палата может рассмотреть документ 21 июля.

В редакции первого чтения документ разрешал зачислять на счета представительств и филиалов российских компаний за рубежом полученные от нерезидентов страховые выплаты, выплаты по договору купли-продажи транспортного средства и имущества, возвращенные средства за некачественные товары или услуги, а также возвращенный залог по договору аренды.

Кроме того, российским транспортным компаниям разрешалось не возвращать валютную выручку в Россию при зачете встречных требований с нерезидентами, если расчеты между ними осуществляются по правилам международных перевозок.

Предполагается, что закон вступит в силу через десять дней после официальной публикации, а положения об отчетности по операциям с зарубежными счетами (за некоторым исключением) будут применять с 1 января 2021 года.

Сейчас российские юридические и физические лица обязаны представлять в налоговую отчеты о движении средств по счетам и вкладам в зарубежных банках и других финансовых организациях.

Это не касается посольств, консульств и других официальных представительств России за рубежом. Также требование не распространяется на физлиц, имеющих счета в банке в ЕАЭС или иностранном государстве, которое обменивается с Россией финансовой информацией, а сумма зачисленных или списанных средств либо их остаток не превышает 600 тысяч рублей в год.