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В Госдуме предложили ужесточить отчетность по зарубежным счетам
Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, который обяжет российских налоговых резидентов отчитываться перед ФНС о движении РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:15
евразийский экономический союз
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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закручивают гайки. Такой "политики" в отношении своих граждан нет ни у одного цивилизованного государства
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
евразийский экономический союз, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

В Госдуме предложили ужесточить отчетность по зарубежным счетам

17:16 19.07.2020 (обновлено: 22:15 19.07.2020)
3961
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, который обяжет российских налоговых резидентов отчитываться перед ФНС о движении любых финансовых активов на своих зарубежных счетах.
Палата может рассмотреть документ 21 июля.
В редакции первого чтения документ разрешал зачислять на счета представительств и филиалов российских компаний за рубежом полученные от нерезидентов страховые выплаты, выплаты по договору купли-продажи транспортного средства и имущества, возвращенные средства за некачественные товары или услуги, а также возвращенный залог по договору аренды.
Кроме того, российским транспортным компаниям разрешалось не возвращать валютную выручку в Россию при зачете встречных требований с нерезидентами, если расчеты между ними осуществляются по правилам международных перевозок.
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Предполагается, что закон вступит в силу через десять дней после официальной публикации, а положения об отчетности по операциям с зарубежными счетами (за некоторым исключением) будут применять с 1 января 2021 года.
Сейчас российские юридические и физические лица обязаны представлять в налоговую отчеты о движении средств по счетам и вкладам в зарубежных банках и других финансовых организациях.
Это не касается посольств, консульств и других официальных представительств России за рубежом. Также требование не распространяется на физлиц, имеющих счета в банке в ЕАЭС или иностранном государстве, которое обменивается с Россией финансовой информацией, а сумма зачисленных или списанных средств либо их остаток не превышает 600 тысяч рублей в год.
Также по зарубежным счетам не обязаны отчитываться граждане, проводящие за границей более 183 дней в году.
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Евразийский экономический союзГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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рок против наркотиков, пчелы против меда, депутаты против зарубежных счетов ))))
19 июля, 21:06
Сергей Веселов
2180105
закручивают гайки. Такой "политики" в отношении своих граждан нет ни у одного цивилизованного государства
19 июля, 21:17
nlk
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