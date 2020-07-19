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В результате стрельбы в американской Пеории пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали при стрельбе в американском городе Пеория, штат Аризона, сообщает в воскресенье издание Peoria Journal Star со ссылкой на полицию. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:58
2020-07-19T16:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аризона, сша, в мире