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В результате стрельбы в американской Пеории пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали при стрельбе в американском городе Пеория, штат Аризона, сообщает в воскресенье издание Peoria Journal Star со ссылкой на полицию. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:58
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аризона, сша, в мире

В результате стрельбы в американской Пеории пострадали 12 человек

16:58 19.07.2020
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© Flickr / Kevin SpencerКарета скорой помощи, США
Карета скорой помощи, США
© Flickr / Kevin Spencer
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при стрельбе в американском городе Пеория, штат Аризона, сообщает в воскресенье издание Peoria Journal Star со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел около пяти утра по местному времени на набережной, где собрались около 200 человек. Два человека находятся в тяжелом состоянии, однако опасений за жизнь кого-либо из раненых нет.
Полиция пока не располагает информацией о подозреваемых.
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