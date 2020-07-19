Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574560317.html
ВСУ оборудуют позиции возле участка отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
Украинские силовики оборудуют позиции вблизи участка разведения сил в Донбассе у частично подконтрольного ВС Украины населенного пункта Золотое, заявил... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:55
яков осадчий
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156049/21/1560492156_182:60:2839:1554_1400x0_80_0_0_c57adcd72969b7f518819300e1acb594.jpg
https://ria.ru/20200719/1574550291.html
https://ria.ru/20200719/1574550197.html
1
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156049/21/1560492156_182:60:2839:1554_1400x0_80_0_0_c57adcd72969b7f518819300e1acb594.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156049/21/1560492156_64:0:2795:2048_1400x0_80_0_0_87964edbc7c0b23e934ccfc9f8eac0a1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156049/21/1560492156_388:0:2046:1658_1400x0_80_0_0_961c9deb0e91307c65f5f817f5176039.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яков осадчий, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире

ВСУ оборудуют позиции возле участка отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР

16:55 19.07.2020
953
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области, где происходит отвод сил бойцов подразделений ЛНР
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области, где происходит отвод сил бойцов подразделений ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области, где происходит отвод сил бойцов подразделений ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции вблизи участка разведения сил в Донбассе у частично подконтрольного ВС Украины населенного пункта Золотое, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Военнослужащие соединения (30-й бригады ВС Украины - ред.) проводят работы по оборудованию капониров для военной техники на окраине населенного пункта Золотое", - сказал Осадчий журналистам.
Ополченец Луганской народной республики на КПП Должанский
Вчера, 10:37
В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции украинских силовиков
По данным разведки ЛНР, чтобы скрыть инженерные работы на указанном участке украинские силовики разместили в данном районе маневренную группу радиоэлектронной борьбы. Осадчий уточнил, что данная группа выполняет задачи по подавлению каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Осадчий уточнил, что украинские силовики также размещают бронетехнику в данном районе.
"Так, по данным нашей разведки, в зоне ответственности 30-й бригады вооруженных формирований Украины вблизи блокпоста у населенного пункта Золотое отмечено размещение двух боевых бронированных машин", - дополнил представитель оборонного ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
Вчера, 10:34
В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник
210024
Обсудить 1
Яков ОсадчийЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
ВСУ выводят с передовой иностранных наемников из Донбасса, сообщили в ЛНР
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Боевые действия нанесли тяжелый удар металлургии Донбасса, заявили в ЛНР
Автомобиль скорой помощи Украины
На Украине десять сотрудников скорой помощи заболели COVID-19
Украинский военный
ВСУ минируют район планируемого к запуску КПП в Донбассе, заявили в ЛНР
Джо Байден
Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентов, показал опрос
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп заявил, что США победили в двух "прекрасных мировых войнах"
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник
Виды Каира
Мухаммад Мурси стал новым министром военной промышленности Египта
Ополченец Луганской народной республики на КПП Должанский
В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции украинских силовиков
Сотрудник полиции
Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве
Саакашвили заявил об угрозе "потерять" Украину
Опубликовано видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО
Карета скорой помощи, США
В результате стрельбы в американской Пеории пострадали 12 человек
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады рассказала, каким должен быть закон об оппозиции
Саммит ЕС в Брюсселе
Пленарное заседание саммита Евросоюза вновь отложили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния