ВСУ оборудуют позиции возле участка отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР

"Военнослужащие соединения (30-й бригады ВС Украины - ред.) проводят работы по оборудованию капониров для военной техники на окраине населенного пункта Золотое", - сказал Осадчий журналистам.

По данным разведки ЛНР, чтобы скрыть инженерные работы на указанном участке украинские силовики разместили в данном районе маневренную группу радиоэлектронной борьбы. Осадчий уточнил, что данная группа выполняет задачи по подавлению каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Осадчий уточнил, что украинские силовики также размещают бронетехнику в данном районе.