https://ria.ru/20200719/1574560229.html
Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентов, показал опрос
Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по популярности действующего главу... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:53
2020-07-19T16:53
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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https://ria.ru/20200719/1574549252.html
Алексей Веселин
Когда выборы конкурентны и соответствуют законам, а главное верно отражено волеизъявление граждан, то они интересны, не то что в некоторых северных банановых республиках
13
ivstlngrd
Почитайте, что про выборы с 90-х в США писал Рейган. Никакого волеизъявления, деньги...
12
10
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155905/72/1559057277_0:455:2832:2048_1400x0_80_0_0_5a5bc1e8fdee57b9c730049f6bffc6f8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире