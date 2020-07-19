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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200719/1574560229.html
Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентов, показал опрос
Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по популярности действующего главу... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:53
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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https://ria.ru/20200719/1574549252.html
Когда выборы конкурентны и соответствуют законам, а главное верно отражено волеизъявление граждан, то они интересны, не то что в некоторых северных банановых республиках
13
Почитайте, что про выборы с 90-х в США писал Рейган. Никакого волеизъявления, деньги...
12
10
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155905/72/1559057277_0:455:2832:2048_1400x0_80_0_0_5a5bc1e8fdee57b9c730049f6bffc6f8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентов, показал опрос

16:53 19.07.2020
17974
© AP Photo / Sergey Supinski/Pool PhotoДжо Байден
Джо Байден
© AP Photo / Sergey Supinski/Pool Photo
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по популярности действующего главу государства Дональда Трампа на 15%, свидетельствуют результаты опроса Washington Post и ABC News.
Участникам опроса предложили ответить на вопрос, за кого они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в тот же день. Рейтинг Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил 55%, Трампа — 40%.
Опрос проводился 12-15 июля по телефону по случайной выборке среди 1006 взрослых американцев, включая 845 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность опроса — плюс-минус 3,5 процентных пункта.
Выборы президента США состоятся в ноябре.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 09:53
Twitter удалил видео, которым поделился Трамп
264034655
Обсудить 10
Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
Когда выборы конкурентны и соответствуют законам, а главное верно отражено волеизъявление граждан, то они интересны, не то что в некоторых северных банановых республиках
19 июля, 18:36
Алексей Веселин
210019
Почитайте, что про выборы с 90-х в США писал Рейган. Никакого волеизъявления, деньги...
19 июля, 19:08
ivstlngrd
1010001
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