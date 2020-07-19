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Сторонники Тихановской готовят IT-решение для выборов в Белоруссии
Сторонники кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской разрабатывают IT-решение, которое позволит минимизировать возможные нарушения во время выборов РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:48
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Сторонники Тихановской готовят IT-решение для выборов в Белоруссии

16:48 19.07.2020
1579
© REUTERS / Vasily FedosenkoСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Сторонники кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской разрабатывают IT-решение, которое позволит минимизировать возможные нарушения во время выборов в стране, заявила в воскресенье Вероника Цепкало, которая участвует в объединенной кампании штабов трех политиков, объединившихся вокруг Тихановской.
Ранее штабы кандидата в президенты Тихановской, а также не прошедших регистрацию в качестве кандидатов экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико заявили, что решили объединить усилия во время текущей избирательной кампании с целью проведения честных выборов в стране. Они также отмечают, что намерены провести повторные честные выборы после 9 августа 2020 года. "Лицами" этой кампании помимо Тихановской являются представитель штаба Цепкало его жена Вероника, а также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.
Очередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
16 июля, 16:00
Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении усилий
"Мы живем в веке цифровых технологий, IT у нас на очень высоком уровне. Совместными усилиями штабов мы запустили инициативу, которая называется хакатон (форум разработчиков ПО, которые сообща работают над решением какой-либо проблемы – ред.), он проходит прямо сейчас. В этой инициативе участвуют более 200 неравнодушных граждан нашей страны, проживающих как в Беларуси, так и в Украине, Чехии, Германии, других странах. Прямо сейчас группы талантливой молодежи работают над созданием того IT-решения, которое поможет минимизировать фальсификации на предстоящих выборах", - заявила Цепкало в воскресенье на митинге в поддержку Тихановской, который прошел в Дзержинске (Минская область). Трансляцию митинга вели представители команды Тихановской.
Цепкало не уточнила, что это будет за IT-решение и как оно будет функционировать.
Кроме того, она попросила участников митинга прийти на выборы в основной день голосования 9 августа, а не во время досрочного голосования, и идентифицировать себя как сторонников Тихановской, надев на руку любой белый браслет.
Ранее штаб Валерия Цепкало сообщал, что 18-19 июля проведет онлайн-хакатон. Так, глава его инициативной группы Андрей Ланкин пояснял в Facebook, что "цель мероприятия – разработка инновационных технологических и социальных решений для проведения честных, открытых, экономически эффективных и безопасных выборов в Беларуси в период глобальной пандемии и роста социальной напряженности". Предполагается, что в том числе созданные во время хакатона наработки помогут в "проведении дистанционных выборов в будущем".
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа включительно. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. При этом ЦИК отказал в регистрации двум претендентам – Цепкало и Бабарико, однако политики и их сторонники оспорили решения ЦИК в Верховном суде.
Светлана Тихановская
14 июля, 14:44
Эксперт объяснил допуск Тихановской к президентским выборам в Белоруссии
19811111
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Президентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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