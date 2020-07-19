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Число жертв коронавируса в Сербии превысило 470 человек
В Сербии число жертв COVID-19 к воскресенью достигло 472 с начала пандемии, за сутки выявлены 396 больных коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:42
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353
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коронавирус covid-19, сербия, в мире

Число жертв коронавируса в Сербии превысило 470 человек

16:42 19.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
БЕЛГРАД, 19 июл - РИА Новости. В Сербии число жертв COVID-19 к воскресенью достигло 472 с начала пандемии, за сутки выявлены 396 больных коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения.
С пятницы из-за роста заболеваемости COVID-19 в Сербии обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра. Также подтвержден запрет на всей территории страны на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.
"За прошедшие 24 часа протестированы 7 955 человек, выявлены 396 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 20 894 человек. Скончались 11 пациентов, всего умерли 472 больных", - заявил минздрав.
"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 187 человек (максимум с начала пандемии - ред.)", - уточнили медики, всего госпитализированы 4 735 больных.
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Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, РФ и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СербияВ мире
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