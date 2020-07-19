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Число зараженных коронавирусом в Молдавии приблизилось к 21 тысяче
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 186, до 20 980, всего умерли 684 человека, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:40
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353
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коронавирус covid-19, молдавия, в мире

Число зараженных коронавирусом в Молдавии приблизилось к 21 тысяче

16:40 19.07.2020
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© SputnikИнфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
© Sputnik
КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 186, до 20 980, всего умерли 684 человека, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщали о 20 794 зарегистрированных случаях коронавируса, 680 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 186 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 20 980. Всего 14 376 человек были вылечены, а 684 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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