Число зараженных коронавирусом в Молдавии приблизилось к 21 тысяче

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 186 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 20 980. Всего 14 376 человек были вылечены, а 684 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.