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Религия и мировоззрение
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Далай-лама намерен в конце года возобновить буддистские учения в Индии
Далай-лама XIV, находящийся с февраля на карантине в связи с пандемией коронавируса, заявил о готовности возобновить учения для последователей буддизма в очном... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:29
религия и мировоззрение
гималаи
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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гималаи, новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), китай, индия, буддизм, в мире

Далай-лама намерен в конце года возобновить буддистские учения в Индии

16:29 19.07.2020
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама
Далай-лама
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Далай-лама XIV, находящийся с февраля на карантине в связи с пандемией коронавируса, заявил о готовности возобновить учения для последователей буддизма в очном формате в конце этого года в Индии.
"Что касается пандемии, в конце нынешнего года или в начале следующего ситуация должна измениться. Мне бы очень хотелось вновь (провести учения - ред.) в Цуглакане, главном храме (Дхарамсалы), а в конце нынешнего года я полон решимости отправиться в Бодхгаю и преподать учения там", - сказал Далай-лама в ходе онлайн-учений, проведенных по просьбе индийских буддистов.
Он отметил, что видит цель своей духовной практики в том, чтобы стараться делиться своими знаниями с как можно большим числом людей, и "полон решимости учить, учить, учить".
Как уточнила директор фонда "Сохраним Тибет", ведущая русскоязычной версии официального сайта Далай-ламы Юлия Жиронкина, город Бодхгая, расположенный в индийском штате Бихар, - самое святое место буддийского паломничества. "В этом месте 2550 лет назад основатель буддизма Будда Шакьямуни достиг полного пробуждения. Его святейшество Далай-лама неоднократно заявлял о своем желании ежегодно посещать Бодхгаю в зимние месяцы", - написала Жиронкина в своем Facebook.
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Согласно расписанию, опубликованному на официальном сайте религиозного лидера, в ближайшие два месяца Далай-лама продолжит преподавать учения дистанционно. С 4 по 6 августа по просьбе тибетской молодежи состоятся трехдневные учения по сочинению Чже Цонкапы "Восхваление взаимозависимого происхождения", а с 4 по 6 сентября по просьбе буддистов из стран Азии пройдут учения по сочинению Гьялсэ Тогме Сангпо "37 практик бодхисаттвы" и произведению Чже Цонкапы "Три основы пути".
Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.
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Биография Далай-ламы XIV
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Религия и мировоззрениеГималаиНовости - Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)КитайИндияБуддизмВ мире
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