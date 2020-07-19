Далай-лама намерен в конце года возобновить буддистские учения в Индии

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Далай-лама XIV, находящийся с февраля на карантине в связи с пандемией коронавируса, заявил о готовности возобновить учения для последователей буддизма в очном формате в конце этого года в Далай-лама XIV, находящийся с февраля на карантине в связи с пандемией коронавируса, заявил о готовности возобновить учения для последователей буддизма в очном формате в конце этого года в Индии

"Что касается пандемии, в конце нынешнего года или в начале следующего ситуация должна измениться. Мне бы очень хотелось вновь (провести учения - ред.) в Цуглакане, главном храме (Дхарамсалы), а в конце нынешнего года я полон решимости отправиться в Бодхгаю и преподать учения там", - сказал Далай-лама в ходе онлайн-учений, проведенных по просьбе индийских буддистов.

Он отметил, что видит цель своей духовной практики в том, чтобы стараться делиться своими знаниями с как можно большим числом людей, и "полон решимости учить, учить, учить".

Как уточнила директор фонда "Сохраним Тибет", ведущая русскоязычной версии официального сайта Далай-ламы Юлия Жиронкина, город Бодхгая, расположенный в индийском штате Бихар , - самое святое место буддийского паломничества. "В этом месте 2550 лет назад основатель буддизма Будда Шакьямуни достиг полного пробуждения. Его святейшество Далай-лама неоднократно заявлял о своем желании ежегодно посещать Бодхгаю в зимние месяцы", - написала Жиронкина в своем Facebook

Согласно расписанию, опубликованному на официальном сайте религиозного лидера, в ближайшие два месяца Далай-лама продолжит преподавать учения дистанционно. С 4 по 6 августа по просьбе тибетской молодежи состоятся трехдневные учения по сочинению Чже Цонкапы "Восхваление взаимозависимого происхождения", а с 4 по 6 сентября по просьбе буддистов из стран Азии пройдут учения по сочинению Гьялсэ Тогме Сангпо "37 практик бодхисаттвы" и произведению Чже Цонкапы "Три основы пути".