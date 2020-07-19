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Германия примет первые 24 семьи мигрантов с детьми, которым нужно лечение
Первые 24 семьи находящихся в Греции мигрантов, в которых есть нуждающиеся в лечении дети, на следующей неделе прибудут в Германию, сообщил представитель МВД... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:26
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353
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великобритания, германия, греция, люксембург (государство), в мире

Германия примет первые 24 семьи мигрантов с детьми, которым нужно лечение

16:26 19.07.2020
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Посетители на смотровой площадке Рейхстага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Первые 24 семьи находящихся в Греции мигрантов, в которых есть нуждающиеся в лечении дети, на следующей неделе прибудут в Германию, сообщил представитель МВД Стив Альтер, в общей сложности ФРГ примет 243 ребенка вместе с членами их семей.
"Федеральный министр (внутренних дел ФРГ Хорст) Зеехофер принял решение о том, что 243 ребенка, нуждающихся в лечении, будут приняты (в Германии) из Греции вместе с основными членами их семей. Прибытие в Кассель (город в центральной части Германии – ред.) первых 24 семей запланировано на следующую пятницу", - написал Альтер в Twitter.
Он добавил, что семьи будут распределены по девяти федеральным землям Германии.
Ранее также сообщалось, что в рамках европейского плана планируется перевезти 1600 несовершеннолетних без сопровождения из Греции в страны-члены ЕС. Группы беспризорных детей уже приняли Великобритания, Германия, Люксембург.
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10 июля 2019, 15:32
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95261335
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ВеликобританияГерманияГрецияЛюксембург (государство)В мире
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