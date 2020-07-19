https://ria.ru/20200719/1574559465.html
Глава МИД Нигерии заразился коронавирусом
Министр иностранных дел Нигерии Джефри Онеяма сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:24
2020-07-19T16:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нигерия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нигерия, в мире