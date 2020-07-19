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Глава МИД Нигерии заразился коронавирусом
Министр иностранных дел Нигерии Джефри Онеяма сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:24
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, нигерия, в мире

Глава МИД Нигерии заразился коронавирусом

16:24 19.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Нигерии Джефри Онеяма сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусом.
"Вчера сдал свой четвертый тест на COVID-19 при первых признаках раздражения горла, и, к сожалению, на этот раз он оказался положительным. Это жизнь! Где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Направляюсь на изоляцию в медицинское учреждение", - написал Онеяма в Twitter.
Всего в Нигерии зарегистрировано 36 107 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов составляет 778.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19НигерияВ мире
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