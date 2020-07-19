МЧС предупредило о ливнях, штормовом ветре и подтоплениях в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Спасатели распространили экстренное предупреждение о ливнях, подтоплениях и сильном штормовом ветре до 28 метров в секунду 20 и 21 июля в Спасатели распространили экстренное предупреждение о ливнях, подтоплениях и сильном штормовом ветре до 28 метров в секунду 20 и 21 июля в Приморье

"Днем 20 июля в западных и центральных районах (Арсеньевский, Лесозаводский, Уссурийский, Спасский городские округа, Анучинский, Дальнереченский, Октябрьский, Кировский, Красноармейский, Михайловский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Черниговский, Чугуевский, Ханкайский, Хорольский, Яковлевский муниципальные районы), а также ночью 21 июля в восточных районах (Дальнегорский городской округ, Ольгинский, Тернейский, Кавалеровский муниципальные районы) ожидаются дожди с количеством от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее, местами очень сильные дожди с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее", - говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.

Спасатели предупреждают, что в "отдельных районах возможны грозы, которые будут сопровождаться ветром до 23 метров в секунду, на южном побережье – до 28 метров в секунду".

Отмечается, что на реках западных и центральных районов края возможно формирование дождевых паводков с резким подъемом уровня воды и достижением критических отметок, выход рек из берегов с подтоплением низменных участков дорог, сельхозугодий. Спасатели прогнозируют увеличение числа ДТП на трассах местного и федерального (А-370) значения, подмыв опор мостов, подтопления и размывы дорожного полотна, подтопления хозпостроек в низинах, аварии на ЛЭП.