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МЧС предупредило о ливнях, штормовом ветре и подтоплениях в Приморье
Спасатели распространили экстренное предупреждение о ливнях, подтоплениях и сильном штормовом ветре до 28 метров в секунду 20 и 21 июля в Приморье. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край

МЧС предупредило о ливнях, штормовом ветре и подтоплениях в Приморье

16:21 19.07.2020
1699
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Спасатели распространили экстренное предупреждение о ливнях, подтоплениях и сильном штормовом ветре до 28 метров в секунду 20 и 21 июля в Приморье.
"Днем 20 июля в западных и центральных районах (Арсеньевский, Лесозаводский, Уссурийский, Спасский городские округа, Анучинский, Дальнереченский, Октябрьский, Кировский, Красноармейский, Михайловский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Черниговский, Чугуевский, Ханкайский, Хорольский, Яковлевский муниципальные районы), а также ночью 21 июля в восточных районах (Дальнегорский городской округ, Ольгинский, Тернейский, Кавалеровский муниципальные районы) ожидаются дожди с количеством от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее, местами очень сильные дожди с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее", - говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.
Спасатели предупреждают, что в "отдельных районах возможны грозы, которые будут сопровождаться ветром до 23 метров в секунду, на южном побережье – до 28 метров в секунду".
Отмечается, что на реках западных и центральных районов края возможно формирование дождевых паводков с резким подъемом уровня воды и достижением критических отметок, выход рек из берегов с подтоплением низменных участков дорог, сельхозугодий. Спасатели прогнозируют увеличение числа ДТП на трассах местного и федерального (А-370) значения, подмыв опор мостов, подтопления и размывы дорожного полотна, подтопления хозпостроек в низинах, аварии на ЛЭП.
ГУМЧС РФ по региону рекомендует не выезжать за пределы населенных пунктов, исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты. Владельцам маломерных судов советуют не выходить в море, а гражданам - воздержаться от купания.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский край
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