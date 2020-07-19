Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции "не под женщину"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее соратницы прокомментировали слова действующего главы государства Александра Лукашенко о том, что конституция страны написана "не под женщину".

"Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим", — сказала Тихановская РБК

Она добавила, что координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника решили вместе с ней объединить свои усилия после того, как политикам-мужчинам не удалось пройти регистрацию в кандидаты.

По ее словам, это вышло "само собой": мужа Тихановской Сергея арестовали, Виктор Барбарико находится в СИЗО, а Валерий Цепкало на самоизоляции. Как считает Тихановская, женская оппозиция смотрится "органично и круто".

В свою очередь, Вероника Цепкало заявила, что ее соратница нуждается в поддержке, так как власть пытается "оказать на нее давление".

Она отметила, что оппозиция стремится выразить женскую солидарность и доказать, что Основной закон страны "предназначен и для женщин".

"И что по конституции женщина имеет полное право стать президентом", — заключила Цепкало.

В конце мая Лукашенко заявил, что белорусское общество пока "не созрело" для того, чтобы избрать женщину президентом страны. С его точки зрения, на предстоящих выборах победит мужчина. Позднее Лукашенко пояснил, что он уважает женщин, однако конституция страны представляет собой такую ношу, которую "тяжело нести" даже мужчине.