Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574559117.html
Звезду "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2" избили в Москве
Звезду шоу "Битва экстрасенсов" и "Дом-2" Никиту Турчина избили в Москве. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:18
никита турчин
россия
шоу-бизнес
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574559626_0:112:931:635_1400x0_80_0_0_2c30d6f25a352127d9997b9ec607f118.jpg
Теперь у этого экстрасекса может открыться новый дар.
82
Это был тест на экстрасенсорные способности.
78
27
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574559626_0:112:931:635_1400x0_80_0_0_2c30d6f25a352127d9997b9ec607f118.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574559626_33:0:880:635_1400x0_80_0_0_6b06a268481e8c2ffb4430be14d5aeac.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574559626_139:0:774:635_1400x0_80_0_0_b463d2e01526751da915f011f197620a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никита турчин, россия, шоу-бизнес, москва, происшествия

Звезду "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2" избили в Москве

16:14 19.07.2020 (обновлено: 22:18 19.07.2020)
11487
© Фото : @n_turchinНикита Турчин
Никита Турчин
© Фото : @n_turchin
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Звезду шоу "Битва экстрасенсов" и "Дом-2" Никиту Турчина избили в Москве. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
По словам Турчина, инцидент произошел несколько дней назад. Он рассказал, что злоумышленники напали на него ночью, били по голове "чем-то тяжелым", а также ногами по почкам, лицу и рукам.
"Кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело", — написал Турчин.
Сейчас, по словам молодого человека, он находится в одной из столичных клиник, его состояние оценивается как средней тяжести.
2639628191520
Обсудить 27
Никита ТурчинРоссияШоу-бизнесМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Теперь у этого экстрасекса может открыться новый дар.
19 июля, 16:18
Naum Vygodsky
29500003
Это был тест на экстрасенсорные способности.
19 июля, 16:21
Андрей
29470002
Рекомендуем
Альберт Кабуу
В Петербурге погиб вокалист панк-группы "Синдром восьмиклассника"
Консервированные овощи
Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся россияне
Сотрудник полиции
Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении
Военнослужащие армии Украины
ВСУ выводят с передовой иностранных наемников из Донбасса, сообщили в ЛНР
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп заявил, что США победили в двух "прекрасных мировых войнах"
Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин
Умер вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин
Монеты в банке
Болгарский журналист рассказал о "привычке" русских замораживать монеты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции "не под женщину"
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве
Саакашвили заявил об угрозе "потерять" Украину
Опубликовано видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО
Актриса Марина Макарова
Названа причина смерти актрисы из "Убойной силы" Марины Макаровой
Избирательница на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
США готовятся к госперевороту после выборов
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
Мужчина в костюме
Людены и блудодеи: послесловие к скандалу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко заявил о плане оппозиции силой свергнуть власть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния