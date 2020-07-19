https://ria.ru/20200719/1574559117.html
Звезду "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2" избили в Москве
Звезду шоу "Битва экстрасенсов" и "Дом-2" Никиту Турчина избили в Москве. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:14
2020-07-19T22:18
никита турчин
россия
шоу-бизнес
москва
происшествия
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Naum Vygodsky
Теперь у этого экстрасекса может открыться новый дар.
82
Андрей
Это был тест на экстрасенсорные способности.
78
27
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никита турчин, россия, шоу-бизнес, москва, происшествия
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости
.
Звезду шоу "Битва экстрасенсов" и "Дом-2" Никиту Турчина
избили в Москве. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
По словам Турчина, инцидент произошел несколько дней назад. Он рассказал, что злоумышленники напали на него ночью, били по голове "чем-то тяжелым", а также ногами по почкам, лицу и рукам.
"Кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело", — написал Турчин.
Сейчас, по словам молодого человека, он находится в одной из столичных клиник, его состояние оценивается как средней тяжести.