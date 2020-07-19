Режиссер рассказал о последнем разговоре с актрисой Мариной Макаровой

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Главный режиссер петербургского "Мюзик-Холла" Лев Рахлин рассказал, что разговаривал с актрисой Главный режиссер петербургского "Мюзик-Холла" Лев Рахлин рассказал, что разговаривал с актрисой Мариной Макаровой за пять дней до ее смести.

По его словам, артистка находилась в московской клинике и сама изъявила желание поговорить.

"Разговор-прощание был. Сказал ей, что мы все молимся. Она: „Я буду молиться за всех вас“. Вот ее последние слова", - рассказал Рахлин " Пятому каналу ".

Режиссер добавил, что актрису перевезли в столицу из Костромы благодаря священнику. Там ей оказывался необходимый сестринский уход.