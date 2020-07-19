Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200719/1574559064.html
Режиссер рассказал о последнем разговоре с актрисой Мариной Макаровой
Главный режиссер петербургского "Мюзик-Холла" Лев Рахлин рассказал, что разговаривал с актрисой Мариной Макаровой за пять дней до ее смести. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:11
культура
марина макарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574548276_0:412:1252:1116_1400x0_80_0_0_5eed5974b6aa082d9b968bea2bc7c941.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574548276_0:412:1252:1116_1400x0_80_0_0_5eed5974b6aa082d9b968bea2bc7c941.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574548276_0:294:1252:1233_1400x0_80_0_0_d0392c36f664ab2d443fae59747b9cf5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574548276_0:138:1252:1390_1400x0_80_0_0_d5dfa9b94b01444d7d64a2027cfadeef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марина макарова

Режиссер рассказал о последнем разговоре с актрисой Мариной Макаровой

16:11 19.07.2020
9550
© Фото из личного архива Марины МакаровойАктриса Марина Макарова
Актриса Марина Макарова
© Фото из личного архива Марины Макаровой
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Главный режиссер петербургского "Мюзик-Холла" Лев Рахлин рассказал, что разговаривал с актрисой Мариной Макаровой за пять дней до ее смести.
По его словам, артистка находилась в московской клинике и сама изъявила желание поговорить.
"Разговор-прощание был. Сказал ей, что мы все молимся. Она: „Я буду молиться за всех вас“. Вот ее последние слова", - рассказал Рахлин "Пятому каналу".
Режиссер добавил, что актрису перевезли в столицу из Костромы благодаря священнику. Там ей оказывался необходимый сестринский уход.
Марина Макарова скончалась на 46-м году жизни из-за онкологического заболевания. Она получила известность благодаря своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.
2003509
Обсудить 0
КультураМарина Макарова
Рекомендуем
Доминик Рааб
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Никита Турчин
Звезду "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2" избили в Москве
Лама Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев)
Умер лама Санкт-Петербургского дацана Лосал Жамсо
Актриса Марина Макарова
Названа причина смерти актрисы из "Убойной силы" Марины Макаровой
Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин
Умер вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин
Посетители на смотровой площадке Рейхстага
Германия примет первые 24 семьи мигрантов с детьми, которым нужно лечение
Сотрудник полиции
Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении
Консервированные овощи
Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся россияне
Альберт Кабуу
В Петербурге погиб вокалист панк-группы "Синдром восьмиклассника"
Такси у здания Павелецкого вокзала
В Москве закончили перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала
Зал судебных заседаний
Адвокат рассказал об основном обвиняемом по делу о торговле детьми
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции "не под женщину"
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке
В Хабаровске завершился вечерний митинг в поддержку Фургала
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп заявил, что США победили в двух "прекрасных мировых войнах"
Монеты в банке
Болгарский журналист рассказал о "привычке" русских замораживать монеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния