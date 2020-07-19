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Режиссер рассказал о последнем разговоре с актрисой Мариной Макаровой
Главный режиссер петербургского "Мюзик-Холла" Лев Рахлин рассказал, что разговаривал с актрисой Мариной Макаровой за пять дней до ее смести. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:11
2020-07-19T16:11
культура
марина макарова
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РИА Новости
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марина макарова
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости.
Главный режиссер петербургского "Мюзик-Холла" Лев Рахлин рассказал, что разговаривал с актрисой Мариной Макаровой
за пять дней до ее смести.
По его словам, артистка находилась в московской клинике и сама изъявила желание поговорить.
"Разговор-прощание был. Сказал ей, что мы все молимся. Она: „Я буду молиться за всех вас“. Вот ее последние слова", - рассказал Рахлин "Пятому каналу
".
Режиссер добавил, что актрису перевезли в столицу из Костромы благодаря священнику. Там ей оказывался необходимый сестринский уход.
Марина Макарова скончалась на 46-м году жизни из-за онкологического заболевания. Она получила известность благодаря своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.