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Эсминец ВМС США Porter примет участие в учениях с Украиной
Американский ракетный эсминец Porter ("Портер") начал переход в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2020, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:11
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военно-морские силы сша, нато, сша, украина, в мире

Эсминец ВМС США Porter примет участие в учениях с Украиной

16:11 19.07.2020
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© Фото : Official U.S. Navy PageЭсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США Портер
© Фото : Official U.S. Navy Page
Эсминец ВМС США "Портер". Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американский ракетный эсминец Porter ("Портер") начал переход в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2020, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.
"Ракетный эсминец USS Porter класса "Арли Берк" начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze 2020, организуемых США и Украиной", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что это пятый американский корабль, который вошел в воды Черного моря с начала 2020 года. Последними кораблями, которые побывали в Черном море, были USS Oak Hill и USS Porter. Во время пребывания в Черном море корабли участвовали в учениях по взаимодействию с ВМС Болгарии, ВМС Румынии, Береговой охраной Грузии и ВМФ Турции.
"Возвращение Porter в Черное море подтверждает приверженность Шестого флота США и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО... Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, является реальным представлением решимости США в отношении коллективной защиты Европы", - приводятся в заявлении слова вице-адмирала Джина Блэка, командующего Шестым флотом США.
В учениях Sea Breeze планируется задействовать 2 тысячи человек из девяти стран, в том числе 27 кораблей и 19 самолетов. Список стран, которые примут участие в Sea Breeze 2020, включает Болгарию, Францию, Грузию, Норвегию, Румынию, Испанию, Турцию, Украину и Соединенные Штаты.
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