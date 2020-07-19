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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574558884.html
Число заболевших COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 250 тысяч человек
Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 250 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, саудовская аравия, в мире

Число заболевших COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 250 тысяч человек

16:08 19.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 250 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства.
По данным министерства, за последние сутки в королевстве выявлены 2504 случая заражения, скончались еще 39 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Саудовской Аравии достигло 250 920, выздоровели 197 735 человек, умерли 2486 пациентов с коронавирусом.
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Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом, хотя в последние две недели в королевстве наблюдается спад прироста новых заражений COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗСаудовская АравияВ мире
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