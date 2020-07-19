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Число зараженных коронавирусом в Японии превысило 26 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Японии превысило 26 тысяч: в воскресенье COVID-19 был подтвержден у 486 человек, передает... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, япония, токио, в мире

Число зараженных коронавирусом в Японии превысило 26 тысяч

15:45 19.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРайон Минато в Токио
Район Минато в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТОКИО, 19 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Японии превысило 26 тысяч: в воскресенье COVID-19 был подтвержден у 486 человек, передает телеканал NHK.
Наибольшее число заражений приходится на Токио - 188 человек. При этом впервые за последние четыре дня этот показатель опустился ниже 200. Антирекорд в японской столице был установлен в минувшую пятницу, когда вирус выявили у 293 человек.
В среду в связи с ростом числа инфицированных власти Токио подняли до четвертого - максимального - уровня угрозу распространения коронавируса, однако о введении нового "чрезвычайного положения" речи не идет.
Кроме этого Токио был исключен из нацеленной на оживление внутреннего туризма кампании Go to travel, старт которой запланирован на 22 июля.
Всего за время эпидемии в Японии скончались 999 человек с COVID-19. Состояние 43 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 20 235 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЯпонияТокиоВ мире
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