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В ЕС готовы содействовать урегулированию кризиса вокруг эфиопской плотины
Европейский союз готов оказать содействие африканским странам в урегулировании кризиса вокруг строящейся на Ниле эфиопской плотины "Возрождение", ввод в... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:39
жозеп боррель
сирил рамафоса
самех шукри
евросоюз
судан
египет
эфиопия
в мире
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жозеп боррель, сирил рамафоса, самех шукри, евросоюз, судан, египет, эфиопия, в мире

В ЕС готовы содействовать урегулированию кризиса вокруг эфиопской плотины

15:39 19.07.2020
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© AP Photo / Elias AsmareСтроительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
© AP Photo / Elias Asmare
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Европейский союз готов оказать содействие африканским странам в урегулировании кризиса вокруг строящейся на Ниле эфиопской плотины "Возрождение", ввод в эксплуатацию которой может привести к нехватке водных ресурсов в Египте и Судане, сообщил в воскресенье верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Я готов координировать с моими коллегами в международном сообществе привлечение финансовой поддержки, если регион сумеет предложить предсказуемый и согласованный подход в управлении водами реки", - написал Боррель в своем блоге на странице внешнеполитической службы ЕС.
Он также сообщил, что Европейский союз был приглашен в качестве наблюдателя на переговоры по плотине под председательством ЮАР. "В качестве председателя Африканского союза президент ЮАР Сирил Рамафоса взял в свои руки инициативу по ускорению усилий по поиску краткосрочного решения для заполнения водохранилища плотины "Возрождение" и долгосрочного урегулирования этого вопроса. Через несколько дней он проведет саммит с участием лидеров заинтересованных государств, и я очень рад, что Евросоюз был приглашен в качестве наблюдателя на эти переговоры", - отметил Боррель.
Египет, Эфиопия и Судан в первой половине июня возобновили приостановленные в феврале переговоры по эфиопской плотине на Ниле. С начала июля диалог шел при посредничестве Африканского союза. В понедельник глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что очередной раунд переговоров закончился безрезультатно. По словам главы внешнеполитического ведомства Египта, итоги переговоров будут представлены в офис председателя Африканского союза.
Водопад Тис-Ысат на реке Голубой Нил в Эфиопии
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Судан заявил о снижении уровня стока Голубого Нила
Ранее официальный представитель министерства водных ресурсов Египта заявил, что предложенный Эфиопией на переговорах проект соглашения по ГЭС "Возрождение" фактически лишает находящиеся ниже по течению Нила Судан и Египет "прав на воду, предоставляя Эфиопии право единолично пользоваться ресурсами реки".
Египет также официально обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся плотине, чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы. Каир заявил, что пошел на такой шаг из-за "забуксовавших" переговоров в связи с позицией Эфиопии и отсутствием у нее политической воли.
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 74%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.
Строительство плотины Возрождение на Ниле в Эфиопии
15 июля, 08:00
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Жозеп БоррельСирил РамафосаСамех ШукриЕвросоюзСуданЕгипетЭфиопияВ мире
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