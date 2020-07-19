В ЕС готовы содействовать урегулированию кризиса вокруг эфиопской плотины

БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Европейский союз готов оказать содействие африканским странам в урегулировании кризиса вокруг строящейся на Ниле эфиопской плотины "Возрождение", ввод в эксплуатацию которой может привести к нехватке водных ресурсов в Египте и Судане, сообщил в воскресенье верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Я готов координировать с моими коллегами в международном сообществе привлечение финансовой поддержки, если регион сумеет предложить предсказуемый и согласованный подход в управлении водами реки", - написал Боррель в своем блоге на странице внешнеполитической службы ЕС.
Он также сообщил, что Европейский союз был приглашен в качестве наблюдателя на переговоры по плотине под председательством ЮАР. "В качестве председателя Африканского союза президент ЮАР Сирил Рамафоса взял в свои руки инициативу по ускорению усилий по поиску краткосрочного решения для заполнения водохранилища плотины "Возрождение" и долгосрочного урегулирования этого вопроса. Через несколько дней он проведет саммит с участием лидеров заинтересованных государств, и я очень рад, что Евросоюз был приглашен в качестве наблюдателя на эти переговоры", - отметил Боррель.
Египет, Эфиопия и Судан в первой половине июня возобновили приостановленные в феврале переговоры по эфиопской плотине на Ниле. С начала июля диалог шел при посредничестве Африканского союза. В понедельник глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что очередной раунд переговоров закончился безрезультатно. По словам главы внешнеполитического ведомства Египта, итоги переговоров будут представлены в офис председателя Африканского союза.
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Ранее официальный представитель министерства водных ресурсов Египта заявил, что предложенный Эфиопией на переговорах проект соглашения по ГЭС "Возрождение" фактически лишает находящиеся ниже по течению Нила Судан и Египет "прав на воду, предоставляя Эфиопии право единолично пользоваться ресурсами реки".
Египет также официально обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся плотине, чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы. Каир заявил, что пошел на такой шаг из-за "забуксовавших" переговоров в связи с позицией Эфиопии и отсутствием у нее политической воли.
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 74%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.
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