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Вблизи посольства США в Багдаде упали две ракеты, сообщил источник
По меньшей мере две ракеты упали вблизи посольства США в "зеленой зоне" в иракской столице Багдаде, заявил РИА Новости источник в иракских органах безопасности. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:45
мустафа аль-каземи
ирак
багдад (город)
сша
в мире
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ирак
багдад (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мустафа аль-каземи, ирак, багдад (город), сша, в мире

Вблизи посольства США в Багдаде упали две ракеты, сообщил источник

15:38 19.07.2020 (обновлено: 15:45 19.07.2020)
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
БАГДАД, 19 июл - РИА Новости. По меньшей мере две ракеты упали вблизи посольства США в "зеленой зоне" в иракской столице Багдаде, заявил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
"Две ракеты "Катюша" упали сегодня (в воскресенье - ред.) в полдень... вблизи американского посольства в "зеленой зоне", не приведя к каким-либо жертвам", - сообщил источник.
Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.
В середине июня Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.
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