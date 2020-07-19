https://ria.ru/20200719/1574558190.html
Вблизи посольства США в Багдаде упали две ракеты, сообщил источник
По меньшей мере две ракеты упали вблизи посольства США в "зеленой зоне" в иракской столице Багдаде, заявил РИА Новости источник в иракских органах безопасности. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:38
2020-07-19T15:45
мустафа аль-каземи
ирак
багдад (город)
сша
в мире
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3
ирак
багдад (город)
сша
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мустафа аль-каземи, ирак, багдад (город), сша, в мире