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Страны Восточной Европы не хотят привязки субсидий ЕС к правовым нормам
Лидеры стран Восточной Европы выступили против привязки субсидий ЕС в рамках общеевропейского плана восстановления экономики после кризиса COVID-19 к соблюдению РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:37
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Страны Восточной Европы не хотят привязки субсидий ЕС к правовым нормам

15:37 19.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Лидеры стран Восточной Европы выступили против привязки субсидий ЕС в рамках общеевропейского плана восстановления экономики после кризиса COVID-19 к соблюдению европейских стандартов правового государства.
По сообщению бельгийского телеканала LN24, на таком подходе ранее настоял премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе проходящего в Брюсселе внеочередного саммита ЕС по согласованию многолетнего бюджетного плана и фонда посткризисного восстановления экономики союза.
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В 2018 году Европарламент одобрил резолюцию с призывом применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за "нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права". Речь идет о возможном запуске Еврокомиссией процедуры, которая в итоге может привести к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС. Однако до сих пор каких-либо решений по этому вопросу не принималось.
По мнению венгерского премьера Виктора Орбана, процедура лишения страны субсидий из-за подозрений в нарушении норм правового государства неприемлема. Он отметил, что Рютте прямо заявляет о необходимости "финансово наказывать Венгрию", если Будапешт, по мнению нидерландского премьера, не соблюдает принципы правового государства. Орбан полагает, что создание нового механизма лишения страны субсидий потребует недели переговоров и призывает действовать уж в рамках существующей процедуры.
"Вместо того, чтобы создавать новый механизм, закончите то, что уже было инициировано, примите решение по Венгрии как можно скорее", - сказал премьер во время пресс-подхода на третий день саммита ЕС.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что Варшава не поддержит новый механизм, который предусматривает замораживание помощи для стран, нарушающих нормы правового государства, поскольку не хочет чувствовать себя связанной подобными обязательствами. "Позиции стран союза сближаются, но все же пока недостаточно", - сказал он перед началом третьего дня заседаний саммита.
Накануне второй день саммита ЕС, который должен был стать завершающим, окончился безрезультатно, и лидеры решили задержаться в Брюсселе еще на воскресенье. Президент Евросовета Шарль Мишель практически всю субботу проводил двусторонние консультации с лидерами или заседания в небольших группах, однако заметного прогресса так и не достиг, а покидавшие поздно вечером здание ЕС участники не скрывали усталости и неудовлетворенности переговорами.
В воскресенье переговоры вновь стартовали с двусторонних консультаций.
В преддверии саммита глава Евросовета Шарль Мишель обнародовал свои предложения по фонду восстановления и многолетнему бюджетному плану ЕС, которые необходимо согласовать одним пакетом. Речь идет о плане восстановления в 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых будут выдаваться в виде субсидий, а 250 - в виде займов. Все средства фонда должны быть освоены до 2026 года. Также на саммите обсуждается финансовый план ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро.
Однако после того, как дискуссия европейских лидеров в Брюсселе затормозилась, организаторам спешно пришлось разрабатывать компромиссные решения. Одно из таких предложений, которое призвано снять опасения "бережливых" государств-доноров будущего фонда восстановления (Дания, Швеция, Австрия и Нидерланды) и которое носит рабочее название "экстренная остановка", предусматривает право блокировки оказания помощи конкретному государству, если появятся претензии к его плану экономического восстановления. Но, по данным источников в делегациях, лидеры стран-получателей сразу поставили под сомнение механизм введения такого инструмента - сколько стран должны будут его поддержать, и какие критерии будут использоваться.
Еще одним компромиссным предложением и уступкой странам-донорам фонда, возможно, все же станет снижение в фонде объема субсидий с 500 до 450 миллиардов.
Еврокомиссия в июльском докладе озвучила прогноз, согласно которому реальный ВВП еврозоны в текущем году упадет на 8,7% на фоне пандемии коронавируса COVID-19. При этом в опубликованном в мае прогнозе ЕК ожидала спад экономики региона в 2020 году на 7,7%. Между тем в 2021 году экономика еврозоны может вырасти на 6,1%, а не на 6,3%, как ожидалось ранее.
В том, что касается экономики всего Евросоюза, ЕК ожидает падения в текущем году на 8,3%, а не на 7,4%, как предполагалось весной. В следующем году ВВП ЕС вырастет, по оценкам Еврокомиссии, на 5,8%, хотя еще весной ожидался рост на 6,1%.
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Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
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ЕвропарламентМатеуш МоравецкийВосточная ЕвропаЕвросоветШарль МишельЕвросоюзМарк РюттеВиктор ОрбанШвецияВаршаваВ мире
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