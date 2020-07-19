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Прокуратура проводит проверку после пожара на свалке в Ингушетии
Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту пожара на несанкционированной свалке в городе Карабулак, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:34
республика ингушетия
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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республика ингушетия, происшествия

Прокуратура проводит проверку после пожара на свалке в Ингушетии

15:34 19.07.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту пожара на несанкционированной свалке в городе Карабулак, сообщает региональное надзорное ведомство.
Ранее сообщалось, что в субботу в Карабулаке загорелась несанкционированная свалка. Площадь возгорания составила около трех гектаров, его тушили, засыпая глиной. Возгорание ликвидировали днем в воскресенье. Среди версий о причинах пожара рассматриваются самовозгорание под плотными слоями мусора под воздействием высокой температуры, а также поджог.
"Прокуратура республики организовала проверку по факту возгорания на закрытом несанкционированном мусорном полигоне на окраине города Карабулак площадью 3 га. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, соблюдение экологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности, а также дана оценка деятельности ведомства, обсуживающего свалку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
"Ход проверки взят прокурором республики на контроль", - уточняет ведомство.
Сотрудник пожарной службы
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