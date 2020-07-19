Прокуратура проводит проверку после пожара на свалке в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту пожара на несанкционированной свалке в городе Карабулак, сообщает региональное надзорное ведомство.

Ранее сообщалось, что в субботу в Карабулаке загорелась несанкционированная свалка. Площадь возгорания составила около трех гектаров, его тушили, засыпая глиной. Возгорание ликвидировали днем в воскресенье. Среди версий о причинах пожара рассматриваются самовозгорание под плотными слоями мусора под воздействием высокой температуры, а также поджог.

"Прокуратура республики организовала проверку по факту возгорания на закрытом несанкционированном мусорном полигоне на окраине города Карабулак площадью 3 га. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, соблюдение экологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности, а также дана оценка деятельности ведомства, обсуживающего свалку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.