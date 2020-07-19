В Москве закончили перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала

"Мы закончили перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала. Теперь трамвайная линия между метро "Павелецкая" и "Пролетарская" снова открыта для пассажиров. Трамваи будут останавливаться прямо перед зданием вокзала и поворачивать в сторону "Пролетарской". Маршрут легендарной "Аннушки" (А) тоже изменился - трамваи пойдут от "Чистых прудов" через "Павелецкую" и "Пролетарскую" до Новоконной площади", - говорится в сообщении.