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В Москве закончили перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала
В Москве закончили перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала, трамвайная линия между метро "Павелецкая" и "Пролетарская" снова открылась, а маршрут... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:31
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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максим ликсутов , москва, общество

В Москве закончили перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала

15:31 19.07.2020
5391
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкТакси у здания Павелецкого вокзала
Такси у здания Павелецкого вокзала
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Такси у здания Павелецкого вокзала. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Москве закончили перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала, трамвайная линия между метро "Павелецкая" и "Пролетарская" снова открылась, а маршрут легендарной "Аннушки" тоже немного изменился, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
"Мы закончили перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала. Теперь трамвайная линия между метро "Павелецкая" и "Пролетарская" снова открыта для пассажиров. Трамваи будут останавливаться прямо перед зданием вокзала и поворачивать в сторону "Пролетарской". Маршрут легендарной "Аннушки" (А) тоже изменился - трамваи пойдут от "Чистых прудов" через "Павелецкую" и "Пролетарскую" до Новоконной площади", - говорится в сообщении.
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Как добавил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, по обновленным маршрутам впервые поехали современные низкопольные вагоны.
"По маршрутам №А, 39 в центре и №47, 49 в районе Нагатино впервые поехали современные низкопольные вагоны "Витязь-Москва". Вернулись "Витязи" и на маршрут №1 в Чертаново. Теперь родителям с колясками, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями будет удобнее пользоваться трамваем", - сказал Ликсутов.
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