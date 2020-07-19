В Ингушетии потушили пожар на несанкционированной свалке

НАЛЬЧИК, 19 июл - РИА Новости. Специалисты потушили пожар на несанкционированной свалке в городе Карабулак в Ингушетии, возникший днем в субботу, сообщает региональное минприроды.
Ранее сообщалось, что в субботу в Карабулаке загорелась несанкционированная свалка. Площадь возгорания составила около трех гектаров, его тушат, засыпая глиной. Среди версий пожара рассматриваются самовозгорание под плотными слоями мусора под воздействием высокой температуры, а также поджог.
"Слаженная работа сотрудников регионального МЧС, префекта города Карабулак и его команды, Автодора РИ, Карьеруправления, руководителя ООО "Чистый мир" позволила оперативно справиться с пожаром на законсервированной свалке в Карабулаке и предотвратить серьезные последствия", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в Instagram.
Отмечается, что весь процесс ликвидации возгорания контролировало правительство Ингушетии.
"Минприроды Ингушетии благодарит всех, кто принял участие в тушении пожара в Карабулаке", - подчеркивается в сообщении.