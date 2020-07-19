В Ингушетии потушили пожар на несанкционированной свалке

Ранее сообщалось, что в субботу в Карабулаке загорелась несанкционированная свалка. Площадь возгорания составила около трех гектаров, его тушат, засыпая глиной. Среди версий пожара рассматриваются самовозгорание под плотными слоями мусора под воздействием высокой температуры, а также поджог.