https://ria.ru/20200719/1574557690.html
В Каталонии ввели карантин еще в трех муниципалитетах
Правительство испанской Каталонии расширило требования не выходить из дома, если в этом нет необходимости, для граждан еще трех муниципалитетов в связи с резким РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:19
2020-07-19T21:20
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_0:23:3072:1751_1400x0_80_0_0_d9559c823a82e333f76f9f406dcf8891.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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БАРСЕЛОНА, 19 июл - РИА Новости. Правительство испанской Каталонии расширило требования не выходить из дома, если в этом нет необходимости, для граждан еще трех муниципалитетов в связи с резким ростом числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
"Технический комитет службы общественной безопасности Каталонии
(Procicat) сегодня одобрил применение мер по сдерживанию эпидемических вспышек COVID-19 в муниципалитетах Фигерас и Вилафант в районе Альт-Эмпорда и в Сан-Фелиу-де-Льобрегат в Барселоне", - говорится в заявлении каталонского правительства.
Население этих трех муниципалитетов составляет около 100 тысяч человек.
Меры, утвержденные каталонскими властями в отношении этих городов, аналогичны тем, которые действуют в столичном районе Барселоны и в районах Сегрия и Ла-Ногера в провинции Лерида.
Помимо просьбы к населению оставаться в своих домах, если в обратном нет необходимости, они включают в себя запрет на проведение собраний более десяти человек. Эта норма распространяется на такие мероприятия, как свадьбы, религиозные службы, торжества и похоронные церемонии.
Кроме того, приостановлено открытие культурных объектов, таких как театры, кинотеатры и спортивные стадионы, парки развлечений, спортивные залы и ночные клубы.
Эти меры вступят в силу после их утверждения судебным органом и будут действовать в течение 15 дней - периода, который правительство может изменить в зависимости от развития пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.