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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574557327.html
В Киргизии за сутки выявили 1020 заболевших COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 1020 за сутки, умерли 70 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:03
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, киргизия, в мире

В Киргизии за сутки выявили 1020 заболевших COVID-19

15:03 19.07.2020
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БИШКЕК, 19 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 1020 за сутки, умерли 70 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 19 июля 2020 года по республике зарегистрированы 1020 новых случаев СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии", - заявил представитель штаба.
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По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 70 человек.
Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 26532. Умерли 1003 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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