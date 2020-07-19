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Распространение нового коронавируса
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В Белоруссии выявили 142 новых случая заражения коронавирусом
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 142, до 66 095, умерли еще четыре человека, всего скончались 499... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
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353
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии выявили 142 новых случая заражения коронавирусом

14:47 19.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 142, до 66 095, умерли еще четыре человека, всего скончались 499 пациентов, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Ранее максимальный прирост случаев инфицирования коронавирусом в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. По данным на субботу, в стране было зарегистрировано 65 953 случая инфицирования новым коронавирусом и 495 умерших.
Врач в госпитале COVID-19
18 июля, 13:46Распространение нового коронавируса
В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 65 782
"Зарегистрированы 66 095 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 193 162 теста", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 499 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
В сообщении говорится, что в Белоруссии "на 19 июля выздоровели и выписаны 58 204 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 348 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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