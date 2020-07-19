В Белоруссии выявили 142 новых случая заражения коронавирусом

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске. Архивное фото

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске

МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 Белоруссии за сутки выросло на 142, до 66 095, умерли еще четыре человека, всего скончались 499 пациентов, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Ранее максимальный прирост случаев инфицирования коронавирусом в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. По данным на субботу, в стране было зарегистрировано 65 953 случая инфицирования новым коронавирусом и 495 умерших.

"Зарегистрированы 66 095 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 193 162 теста", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 499 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

В сообщении говорится, что в Белоруссии "на 19 июля выздоровели и выписаны 58 204 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 348 больше, чем днем ранее.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.