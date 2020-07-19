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В Астрахани ликвидировали открытое горение в троллейбусном парке
Открытое горение двух зданий в троллейбусном парке в Астрахани ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T14:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
астраханская область
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, астраханская область, происшествия

В Астрахани ликвидировали открытое горение в троллейбусном парке

14:43 19.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ВОЛГОГРАД, 19 июл – РИА Новости. Открытое горение двух зданий в троллейбусном парке в Астрахани ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.
Ранее ГУ МЧС по Астраханской области сообщало, что в воскресенье около 11.30 по местному времени (10.30 мск) поступило сообщение о том, что загорелся ангар и двухэтажное неэксплуатируемое здание в троллейбусном парке Астрахани, площадь возгорания составляла 600 квадратных метров.
"15.15 (14.15) ликвидация открытого горения", - сообщили в ведомстве.
Работник пожарной охраны
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АстраханьАстраханская областьПроисшествия
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