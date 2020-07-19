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Власти Каталонии хотят подать иск против короля Хуана Карлоса
Юридические органы Каталонии, в соответствии с распоряжением председателя каталонского правительства Кима Торры, рассмотрят возможность подачи судебного иска... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T14:51
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ким торра, каталония, хуан карлос i, испания, в мире

Власти Каталонии хотят подать иск против короля Хуана Карлоса

14:51 19.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкКороль Испании Хуан Карлос I
Король Испании Хуан Карлос I
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Юридические органы Каталонии, в соответствии с распоряжением председателя каталонского правительства Кима Торры, рассмотрят возможность подачи судебного иска против бывшего главы Испании короля Хуана Карлоса в связи с подозрениями в возможной коррупции, сообщила пресс-служба президента женералитета.
"Президент женералитета Ким Торра в связи с появившимися в течение последних недель новостей о бывшем короле распорядился о рассмотрении подачи иска против Хуана Карлоса де Бурбона, Коринны Сайн-Витгенштейн-Сайн и всех тех, кто в той или иной форме участвовал, помогал, способствовал коррупционным действиям или покрывал данные действия, в которые, предположительно, были вовлечены бывший глава испанского государства и его окружение", - говорится в заявлении.
Торра подчеркнул, что все равны перед законом и что "коррупция должна преследоваться в независимости от того, кто к ней причастен". Президент женералитета распорядился выяснить, имели ли место предполагаемые действия и установить виновных, которых необходимо привлечь к уголовной и гражданской ответственности. Согласно Торре, к гражданской ответственности должны быть привлечены непосредственно исполнители, а также "в дополнительном порядке Королевский дом, являющийся самостоятельным юридическим лицом".
Ранее Торра выразил критику в связи с планирующимся визитом нынешнего короля Испании Филиппа VI в Каталонию. В частности, Торра был не доволен тем, что в объявлении о визите не было указано, какие именно зоны намерен посетить король. Глава каталонского правительства также напомнил, что во многих муниципалитетах действуют ограничения на передвижение в связи с COVID-19.
Председатель каталонского женералитета Ким Торра
16 июля, 15:00
Главу каталонского женералитета вызвали в суд по новому делу
В марте стало известно, что женевская прокуратура ведет расследование о происхождении 65 миллионов евро, которые монарх передал своей теперь уже бывшей любовнице Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн. Эти средства, по данным СМИ, - часть денег, которые были переведены на счет в швейцарском банке в 2012 году представителями окружения саудовского короля "в качестве подарка" после его посредничества при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства железной дороги. После разразившегося скандала Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
В начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении Хуана Карлоса в связи с заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие пытается установить факты дачи взяток со стороны окружения саудовского короля Хуану Карлосу.
Король Испании посадил отца. Пока на хлеб и воду
16 марта, 16:45На грани
Король Испании посадил отца. Пока на хлеб и воду Ладно, если бы Филипп VI просто отказался от наследства Хуана Карлоса I. Но он же и самому отцу отказал в довольствии. Это не значит, что тому некому стакан воды поднести. Но это совсем не та полная чаша, к которой он привык.
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Ким ТорраКаталонияХуан Карлос IИспанияВ мире
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