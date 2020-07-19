Власти Каталонии хотят подать иск против короля Хуана Карлоса

Король Испании посадил отца. Пока на хлеб и воду Ладно, если бы Филипп VI просто отказался от наследства Хуана Карлоса I. Но он же и самому отцу отказал в довольствии. Это не значит, что тому некому стакан воды поднести. Но это совсем не та полная чаша, к которой он привык.