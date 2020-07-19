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Закон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме
Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T14:36
госдума рф
анатолий аксаков
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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госдума рф, анатолий аксаков, экономика

Закон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме

14:36 19.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАнатолий Аксаков
Анатолий Аксаков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Анатолий Аксаков. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Закон о цифровых финансовых активах должен вступить в действие с 1 января 2021 года. Соответственно, сейчас он должен быть принят во втором и третьем чтении, в весеннюю сессию", - сказал Аксаков, добавив, что комитет будет предлагать вынести его на второе чтение 21 июля. Весенняя сессия Госдумы завершается 23 июля.
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Законопроект дает определение ЦФА и устанавливает требования к информационной системе, в рамках которой осуществляется их выпуск, в также к оператору этой системы и оператору обмена ЦФА. Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра.
В законопроекте, по словам депутата, дается также и определение цифровой валюты. "Под цифровой валютой понимается цифровой код или обозначение или совокупность электронных данных, которые содержаться в информационной системе. И эти данные могут использоваться как средство платежа и как средство сбережения", - пояснил он. "Причем, с одной стороны, это средство платежа в виде электронного цифрового кода, но при этом оно не является ни международной денежной единицей, ни денежной единицей иностранного государства или РФ", - уточнил Аксаков.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению из него убрали ряд понятий, в том числе "майнинг" и "токены". "Это все убрали, есть только ссылка о том, что регулирование цифровой валюты будет определяться в другом законе. Будет специальный закон о цифровой валюте, который может быть принят в осеннюю сессию", - сказал Аксаков. Также в комитете отказались от идеи дополнить документ нормами об административной и уголовной ответственности. "В этом законопроекте ответственности не будет", - сказал глава комитета.
Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO и майнинга в России пока не определен. В марте 2018 года в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока приняты два из них – изменения в Гражданский кодекс, касающиеся цифровых прав, а также закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ. Третий, о ЦФА, пока прошел лишь первое чтение.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
15 июня 2019, 12:41
ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты
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Госдума РФАнатолий АксаковЭкономика
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