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В Москве усилили контроль за Яузой после сброса песчано-глинистых веществ
Мосводосток усилил контроль за состоянием Яузы после попадания в реку песчано-глинистых веществ, взяты пробы воды, гибели флоры и фауны водоема не... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T14:28
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В Москве усилили контроль за Яузой после сброса песчано-глинистых веществ

14:28 19.07.2020
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Яуза. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мосводосток усилил контроль за состоянием Яузы после попадания в реку песчано-глинистых веществ, взяты пробы воды, гибели флоры и фауны водоема не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока.
Ранее в одном из Telegram-каналов появились фотографии, на которых видно, как в Яузу проникают вещества, похожие на глину.
"По результатам оперативно проведенного обследования ГУП "Мосводосток" установлено, что в водовыпуск реки Яуза попали вещества, содержащие песчано-глинистые породы. Источник поступления в настоящее время устанавливается. Гибели флоры и фауны не зафиксировано. Специалистами предприятия отобраны пробы воды. На месте сброса также организовано дежурство, контроль за состоянием реки усилен", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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