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В Москве усилили контроль за Яузой после сброса песчано-глинистых веществ
Мосводосток усилил контроль за состоянием Яузы после попадания в реку песчано-глинистых веществ, взяты пробы воды, гибели флоры и фауны водоема не... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T14:28
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