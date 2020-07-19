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Опубликовано видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний перспективной основы снаряда для реактивной системы залпового огня будущего на полигоне НПО "Сплав". РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:00
сплав (нпо)
безопасность
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РИА Новости
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353
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сплав (нпо), безопасность

Опубликовано видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО

14:25 19.07.2020 (обновлено: 15:00 19.07.2020)
22220
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний перспективной основы снаряда для реактивной системы залпового огня будущего на полигоне НПО "Сплав".
В ходе испытаний снаряд поместили в улавливающую среду, в роли которой выступили мешки с опилками. Далее произвели подрыв и выбрали мелкие части. После этого специалисты собрали магнитом осколки снаряда для анализа.
На кадрах видно, как снаряд разрывает восемь кубометров мешков с опилками и раскидывает их по всей зоне испытаний.
На НПО "Сплав" производят все российские РСЗО, среди которых "Ураган", "Смерч", "Град", "Торнадо" и "Солнцепек".
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Сплав (НПО)Безопасность
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Я в восторге. Такого подкалиберного мир еще не видел.
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Oleg Oleg
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19 июля, 15:04
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