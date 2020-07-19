https://ria.ru/20200719/1574556447.html
Опубликовано видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний перспективной основы снаряда для реактивной системы залпового огня будущего на полигоне НПО "Сплав". РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T14:25
2020-07-19T15:00
сплав (нпо)
безопасность
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https://radiosputnik.ria.ru/20200211/1564529334.html
Oleg Oleg
Я в восторге. Такого подкалиберного мир еще не видел.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сплав (нпо), безопасность