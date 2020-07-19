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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574556251.html
Число заболевших COVID-19 в США за сутки выросло на 63,6 тысячи
Более 63,6 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, скончались еще 853 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T14:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, общество

Число заболевших COVID-19 в США за сутки выросло на 63,6 тысячи

14:14 19.07.2020 (обновлено: 14:15 19.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 63,6 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, скончались еще 853 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Как сообщает университет, за последние 24 часа в стране зафиксировали 63 698 случаев заражения.
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По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 712 445 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 140 тысяч человек. Выздоровели более 1,1 миллиона заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали свыше 14,3 миллиона заразившихся и более 602 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 8 миллионов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСШАОбщество
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