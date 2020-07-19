Число заболевших COVID-19 в США за сутки выросло на 63,6 тысячи

Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 63,6 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в Более 63,6 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США , скончались еще 853 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Как сообщает университет, за последние 24 часа в стране зафиксировали 63 698 случаев заражения.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 712 445 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 140 тысяч человек. Выздоровели более 1,1 миллиона заразившихся.

Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали свыше 14,3 миллиона заразившихся и более 602 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 8 миллионов.